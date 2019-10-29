Байдену відмовили в церковному причасті в католицькому храмі

Колишньому віце-президенту США та чинному кандидату в президенти Джозефу Байдену відмовили в причасті в католицькій церкві Святого Антонія в Південній Кароліні з-за того, що політик підтримує процедуру абортів. Про це повідомляє The South Carolina Morning News.

За словами священика церкви Роберта Е. Морі, якщо людина підтримує речі, суперечать основам християнського вчення, серед яких аборт, він не може причащатися.

"На жаль, в минуле неділю мені довелося відмовити у причасті колишньому віце-президенту Джо Байдену", – сказав Морі.

Адміністрація Байдена не підтвердила інформацію про присутність політика в церкві.

При цьому його помічники зазначили, що якщо Байден та відвідував церкву, то робив це з особистих мотивів.

Раніше була пропубликована листування Офісу Президента і американських дипломатів: США затримали військову допомогу і візит Зеленського з-через справу Байдена.

Син колишнього віце-президента США Джо Байдена Хантер заявив, що рідні його батька були використані "людьми, позбавленими морального почуття", для дискредитації Байдена старшого як політика. Так Хантер Байден прокоментував скандал, пов'язаний з компанією Burisma, яка похвалилася новою свердловиною з доходом $30 тис. на добу.