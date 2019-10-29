Добровольці АТО стануть ветеранами до набрання чинності закону про суверенітет Донбасу

Верховна Рада має намір надати статус учасників бойових дій особам, які в складі добровольчих формувань брали участь в Антитерористичній операції (АТО) до набуття чинності 24 лютого 2018 року законом про забезпечення суверенітету на Донбасі, що передбачає створення об'єднаного оперативного штабу Збройних Сил замість штабу АТО.

За прийняття законопроєкту №2045-1 за основу проголосував 321 депутат при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

При цьому встановлено, що статус ветеранів АТО надається особам, які виконували бойові завдання в районах проведення АТО не менше ніж 30 календарних днів (незалежно від перерв) до набуття чинності вищевказаним законом, у взаємодії зі Збройними Силами, Міністерством внутрішніх справ, Національною поліцією, Національної гвардією, Службою безпеки та іншими утвореними відповідно до законів військовими формуваннями та правоохоронними органами.

Передбачено не поширювати цей статус на працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися і брали безпосередню участь у забезпеченні проведення АТО, а також осіб, які добровільно забезпечували (або добровільно залучалися до забезпечення) проведення АТО, в тому числі волонтерам.

При цьому рішення про надання статусу ветеранів АТО приймається міжвідомчою комісією, утвореною центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику в сфері соціального захисту ветеранів війни.

Крім того, законопроєктом також пропонується поширити відповідні державні соціальні пільги та гарантії на цих осіб і членів їхніх сімей.

Як повідомляли Українські Новини, Київська міська державна адміністрація (КМДА) має намір забезпечити до 2024 року житлом 1 880 киян - учасників АТО і членів сімей загиблих учасників АТО. Раніше в Миколаївській області стартувала безкоштовна навчальна програма з підприємництва для ветеранів АТО.