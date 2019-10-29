підписатися на розсилку
24.75 25.15
27.4 27.95
˟
29 жовтня 2019, вівторок, 10:56 94
Силові структури 2019-10-29T13:15:03+02:00
Українські Новини
НАБУ підозрює голову Чернівецької облради Мунтяна в отриманні $180 тис. хабара

НАБУ підозрює голову Чернівецької облради Мунтяна в отриманні $180 тис. хабара

НАБУ, Іван Мунтян, Чернівецька обласна рада, Хабар, Чернівці
Іван Мунтян. Фото:molbuk.ua
Іван Мунтян. Фото:molbuk.ua

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) відкрило справу щодо голови Чернівецької обласної ради Івана Мунтяна ("Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина") за підозрою в отриманні хабара в розмірі 180 тис. доларів.

Про це йдеться судових матеріалах, передають Українські Новини.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Мунтян в період до 23 липня вимагав від жителя Чернівців неправомірну вигоду в сумі 200 тис. доларів для себе за передачу в довгострокову оренду цілісного майнового комплексу Чернівецького обласного комунального підприємства "Бальнеологічний санаторій "Брусниця" і в період з 23 липня 2019 по 15 жовтня 2019 отримав 180 тис. доларів за вчинення зазначених дій.

В рамках справи суд заарештував мобільні пристрої і мобільний термінал фігурантів.

Як повідомляли Українські Новини, 16 жовтня НАБУ провело невідкладні обшуки у Чернівецькій облраді.

Чернівецька область припинила співпрацю зі скандальним підрядником "Полтавабудцентр".

Піцерія у Чернівцях російськомовним "видає мітку" у вигляді свині.

 

Більше новин про: НАБУ Іван Мунтян Чернівецька обласна рада Хабар Чернівці

Архів
Новини
Для проведення реальної реформи з судової системи потрібно прибрати "грантоїдів", - юрист 14:21
"Укрзалізниця" почне процедуру IPO 14:15
ЗСУ проведе ракетні стрільби над Чорним морем на початку листопада 14:11
Похолоднішає до -5 і підуть дощі: прогноз погоди в Україні на середину тижня 13:48 Карта
Дифтерія прогресує: в Україні вже зафіксували 18 випадків зараження 13:33
більше новин
"Слуга народу" звернеться до правоохоронців за "неприпустимі" висловлювання Федини на адресу Зеленського 12:27
Зеленський з Разумковим, але без Гончарука, поклали квіти на честь визволення України від нацистів 12:16
Роман Опімах та Крістіна Браіловська головні претенденти на голову Держгеонадр 11:59 Інфографіка
Співачка Приходько отримає компенсацію за незаконне використання її образу в агітації Порошенка 11:35
Постачання російського вугілля в бізнес-інтересах Коломойського знищує українську вугледобувну галузь, - Волинець 11:19
більше новин
"Слуга народу" звернеться до правоохоронців за "неприпустимі" висловлювання Федини на адресу Зеленського 12:27
Візит Зеленського до Японії обійшовся дорожче поїздки до Трампа і Трюдо 10:11 Документ
Ректор луцького університету забув задекларувати майно на понад 2 млн гривень 14:27
Грановський отримав імміграційну візу в Ізраїль, – ЗМІ 21:19
Зеленський призначив київським губернатором бізнесмена Чернишова 15:20
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok