НАБУ підозрює голову Чернівецької облради Мунтяна в отриманні $180 тис. хабара

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) відкрило справу щодо голови Чернівецької обласної ради Івана Мунтяна ("Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина") за підозрою в отриманні хабара в розмірі 180 тис. доларів.

Про це йдеться судових матеріалах, передають Українські Новини.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Мунтян в період до 23 липня вимагав від жителя Чернівців неправомірну вигоду в сумі 200 тис. доларів для себе за передачу в довгострокову оренду цілісного майнового комплексу Чернівецького обласного комунального підприємства "Бальнеологічний санаторій "Брусниця" і в період з 23 липня 2019 по 15 жовтня 2019 отримав 180 тис. доларів за вчинення зазначених дій.

В рамках справи суд заарештував мобільні пристрої і мобільний термінал фігурантів.

Як повідомляли Українські Новини, 16 жовтня НАБУ провело невідкладні обшуки у Чернівецькій облраді.

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