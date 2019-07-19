Піцерія в Чернівцях російськомовним "видає мітку" у вигляді свині, - ЗМІ

У центрі Чернівців знайшли піцерію з наклейкою на вході, із зображенням свині, розфарбованої в кольори російського прапора, повідомляє портал strana.ua.

Як пояснили репортерам в чернівецькій New York Street Pizza, таке зображення свині наклеєно тому, що в заклад заходить "дуже багато проросійськи налаштованих людей".

"Це попередження, - каже адміністратор закладу Олександр. - Такі відвідувачі відмовляються спілкуватися англійською іноземною мовою і українською. А ми чисто принципово російською не спілкуємося. Це наша мовна політика. Дуже багато гостей на це ображаються, тому ми змушені були вдатися до такому попередження".

На питання, чому в якості символу неприйняття російськомовних гостей обрано свиню, адміністратор відповів "не знаю".

Керівництво та власники закладу не бачать в цьому злочину, передбаченого статтею 161 Кримінального кодексу України, в якій мовиться, що: "... умисні дії, спрямовані на розпалювання національної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності або образа почуттів громадян, а також пряме чи непряме обмеження прав або встановлення прямих чи непрямих привілеїв громадян за ознаками етнічного походження, за мовними або іншими ознаками (карається штрафом від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімальних доходів громадян або обмеженням волі на строк до 5 років)".

Також, в піцерії не змогли розповісти, звідки в обласному центрі на Західній Україні так багато "проросійських" громадян. Відповідь на це питання дав журналістам уродженець Буковини, випускник Чернівецького медінституту, голова Союзу православних братств України Валентин Лукіяник: "Буковина історично склалася як багатонаціональний регіон. Тут проживає 73 національності, основні з яких українці, румуни, русини, молдавани, євреї, росіяни. Кількість останніх збільшилася після того як було побудовано високотехнологічні заводи, що вимагають кваліфікований персонал, якого регіон не мав.

З'явилися ВНЗ, викладацький склад яких також забезпечили російськомовні міста УРСР. Але, головне, російська мова століттями була тут мовою міжнаціонального спілкування між молдаванами і русинами. Це жодним чином не "екзотика". Румуни в Чернівцях також російськомовні. Тому всіх, хто не приймає насильницьку українізацію, українські націоналісти автоматично записує в "проросійськи налаштованих". Ймовірно, власники даного піццерійного закладу громадського харчування вважають людей з принциповою політичною позицією, налаштованих на дружбу, а не ворожнечу з Росією - свинями, що багато говорить про самих власників цього сумнівного закладу".