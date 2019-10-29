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29 жовтня 2019, вівторок, 10:27 59
Суспільство 2019-10-29T14:00:04+02:00
Українські Новини
Пора відповідати за свої слова: Медведєва збирається заявити на Дроздова через образу жителів Донбасу

Пора відповідати за свої слова: Медведєва збирається заявити на Дроздова через образу жителів Донбасу

ЛНР, ДНР, Донбас, Паспорти, Остап Дроздов, Олеся Медведєва
Олеся Медведєва. Скріншот: YouTube/ Страна.иа
Олеся Медведєва. Скріншот: YouTube/ Страна.иа

Журналістка Олеся Медведєва має намір подати заяву про скоєння злочину проти телеведучого Остапа Дроздова, який назвав жителів Донбасу пропащими і запропонував відбирати у них паспорти в ефірі "5 каналу". Про це повідомляє "Страна".

Про заявлениии Медведєва повідомила в блозі Ясно.Зрозуміло на YouTube-каналі "Країни", а також на своїх сторінках у соціальних мережах.

"Мене як уродженку міста Горлівка, яке зараз знаходиться на непідконтрольної території дуже сильно ображають подібні висловлювання Дроздова... Також я не вважають допустимим подібні висловлювання публічною особою в ефірі будь-якого телеканалу щодо громадян України, що проживають на підконтрольних територіях Донбасу", - заявила Медведєва.

За її словами, всі подальші деталі справи будуть публікуватися на сайті "Страни", а також у блозі Ясно.Понятно і соцмережах.

Нагадаємо, Дроздов дав ряд характеристик жителям Донбасу.

"Певною мірою це страшні люди... Я стверджую, що Донбас по своєму цивільному свідомості найгірший. Вони в тому "ДНР" і "ЛНР" крім "Раші тудей" і Скабеевой нічого не слухають. Це в принципі пропащі люди", - заявив журналіст.

Як повідомляли "Українські Новини", у 2018 прокурор ініціював кримінальне провадження проти журналіста, який написав про його стан. Тим часом МВС збирається щоквартально звітувати про результати розслідування злочинів проти журналістів.

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