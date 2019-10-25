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25 октября 2019, пятница, 13:10 252
Кабмин 2019-10-25T15:30:03+03:00
Українські Новини
МВД ежеквартально будет отчитываться о результатах расследования преступлений против журналистов

МВД ежеквартально будет отчитываться о результатах расследования преступлений против журналистов

Журналисты, Арсен Аваков, Сергей Томиленко, нападения на журналистов, Преступления против журналистов
Арсен Аваков.
Арсен Аваков.

Министерство внутренних дел (МВД) будет ежеквартально отчитываться о результатах расследования преступлений против журналистов.

Об этом сообщил глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко на своей странице в соцсети Facebook со ссылкой на соответствующие поручения министра внутренних дел Арсена Авакова, которые он дал во время их встречи, в рамках которой обсуждалась подготовка к предстоящим парламентским слушаниям по безопасности журналистов, которые пройдут 6 ноября.

"Министерство внутренних дел Украины готово публично представлять ежеквартальные отчеты о ходе расследования преступлений против журналистов. Также МВД уполномочивает заместителя Министра внутренних дел Антона Геращенко и председателя Национального полиции Игоря Клименко координировать усилия МВД и Нацполиции для эффективного реагирования на факты препятствования журналистской деятельности", - сообщил Томиленко.

Аваков заявил, что МВД открыто к диалогу по улучшению безопасности украинских журналистов и перед Национальной полицей стоит задача введения режима эффективного оперативного реагирования на факты препятствования журналистам.

Томиленко добавил, что среди перечня дел, НСЖУ передала для тщательной отработки МВД, в частности, дело поджога автомобиля журналиста Сергея Гузя в Каменском Днепропетровской области, жестокого избиения телеоператора Вадима Макарюка в Харькове, нападение радикалов на агентство "Укринформ", стрельба по пресс-центру газеты "Новый день" в Херсоне, избиения журналистов в Виннице, Черниговской, Житомирской и Одесской областях. Кроме того, отдельно должен пройти надлежащее служебное расследование факт избиения фотокорреспондента Игоря Ефимова сотрудниками полиции во времена Евромайдана в феврале 2014-го года.

Как сообщали Українські Новини, Томиленко заявил, что в судах выносится приговор лишь по каждому 2-му делу о преступлениях против журналистов. Также за 2018 год в суд полицией передано 26 дел, связанных с преступлениями против журналистов.

Тем временем Князев работает советником Авакова бесплатно.

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