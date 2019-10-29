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29 жовтня 2019, вівторок, 09:49 5
Нерухомість 2019-10-29T09:55:06+02:00
Українські Новини
Майже тисячу молодих родин забезпечать житлом, - Мінрегіон

Майже тисячу молодих родин забезпечать житлом, - Мінрегіон

учасник АТО, Нерухомість, Ціни на квартири, Державний фонд сприяння молодіжному будівництву, Мінрегіон
Висотка. Фото: pixabay
Висотка. Фото: pixabay

Міністерство розвитку громад і територій заявляє, що за рахунок збільшення фінансування програми доступного житла у поточному році на 300 млн гривень зможуть отримати допомогу 950 сімей.

Про це йдеться в повідомленні міністерства, передають Українські Новини.

Спочатку в держбюджеті на поточний рік на фінансування програми було закладено 100 млн гривень.

"Державна підтримка для будівництва (придбання) доступного житла надається громадянам, які зареєстровані в електронній черзі Фонду сприяння молодіжному будівництву, переважна більшість з яких - це учасники АТО/ОНС і внутрішньо переміщені особи", - наголошується в ньому.

Також повідомляється, що на виїзному засіданні уряду, яке відбулося в Маріуполі, були внесені зміни в програму доступного житла. Зокрема, змінено норму щодо визначення граничної вартості 1 кв. м житла для населених пунктів, розташованих на відстані до 15 кілометрів від меж обласних центрів та Києва.

Вона не може перевищувати опосередковану вартість, збільшену в 1,5 рази.

До внесення змін в населених містах-супутниках столиці та обласних центрів гранична вартість приймалася як опосередкована без збільшує коефіцієнта, що робило неможливим придбання житла в них.

При цьому учасники програми купували житло в Києві і обласних центрах з коефіцієнтом 1,75.

Крім того, проектом постанови передбачено, що Мінрегіон з 15 листопада по 1 грудня може здійснювати коригування розподілу бюджетних коштів між адміністративно-територіальними одиницями у разі загрози невикористання коштів до кінця бюджетного року.

Як повідомляли Українські Новини, Верховна Рада має намір передати 500 млн гривень фінансування з Фонду регіонального розвитку на фінансування державних житлових програм. Зокрема, 300 млн гривень пропонується передати на фінансування програми доступного житла. Ще 200 млн гривень Кабмін пропонує перенаправити на надання пільгових кредитів внутрішньо переміщеним особам, учасникам Антитерористичної операції і операції Об'єднаних сил.

Нагадаємо, з 28 жовтня врє області розпочали опалювальний сезон. Також депутати від фракції "Слуга народу" запропонували відмінити корупційний збір при оформленні угод з нерухомістю.

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