Лаялися і говорили про гроші: як пройшло закрите засідання "Слуги народу"

Увечері в понеділок відбулося засідання фракції "Слуга народу", яку відвідав Президент України Володимир Зеленський. Під час зустрічі розгорівся скандал, повідомляє "Страна".

Народний депутат Поляков підняв питання щодо двох депутатів, які проходять по кримінальній справі, але, не отримавши відповіді на питання, різко відреагував і почав вимагати негайно відповісти по суті.

Також скандалив Дубинський, який питав про притягнення до відповідальності людей, які його звинувачували в корупції.

Піднімалося питання по Стерненко і щодо того, коли буде активізація справ проти минулої влади. Але генпрокурора Рябошапки не було, тому питання залишилося без відповіді.

Нардеп Бужанський запропонував, щоб Рябошапка пройшов поліграф за Стерненко, Зеленський сказав, що не в курсі питання і обов'язково розбереться. Нагадаємо, що Президенту питання по Стерненко ставили кілька разів під час прес-марафону і він також відповідав, що не в курсі, але розбереться.

Запитання по Євгену Шевченко і його виступу на російському ТБ не піднімалося. Не стали піднімати тему імперативного мандату.

Зеленський закликав не розгойдувати човен і попросив депутатів поділитися частиною коштів, які призначені для їх округів на будівництво доріг на Донбасі.

"Атмосфера і без того була напружена. В цілому враження у присутніх було, що фракція все більше колеться на окремі групи. Це ще не розкол, але його вже посіяні зерна", - повідомляє видання.

Як повідомляли Українські Новини, депутат від фракції "Слуга народу" Шевченко виступив на московському ТБ і розповів про російські війська. Раніше Арахамія розповів про імперативний мандат, якого спочатку не було в законопроекті №1045.