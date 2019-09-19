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19 сентября 2019, четверг, 16:41 23
Верховная Рада и партии 2019-09-19T16:48:35+03:00
Українські Новини
Точно будет: Арахамия рассказал об императивном мандате, рассорившем "слуг народа"

Точно будет: Арахамия рассказал об императивном мандате, рассорившем "слуг народа"

Председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что спорный императивный мандат точно будет введен, передают Українські Новини.

"Мы сделаем из этого законопроект. Отдельно зарегистрируем и пойдем. Императивный мандат точно будет. А в каком виде - это нам нужно вместе разработать условия. Не может быть такого, что человек зашел как депутат под флагом партии и потом начал делать все наоборот, все что партия обещала. Пошел делать все наоборот и остался депутатом. Вы думаете это справедливо?" - сообщил Арахамия.

Арахамия отметил, что никто из депутатов фракции не поддерживает императивный мандат в действующем виде, идут консультации о переформатировании инициативы.

Депутат добавил, что лично выступает за выписывание 2 выговоров и лишения мандата на 3-м проступке путем голосования.

Как сообщали Українські новини, 12 сентября представитель Кабинета Министров в Раде Ирина Верещук ("Слуга народа") заявила, что во фракции партии "Слуга народа" много противников досрочного прекращения полномочий депутата по решению партии (императивного мандата), предусмотренного законопроектом №1045.

Ранее из повестки дня Рады исчез законопроект №1045 об императивном мандате после скандала.

Тем временем в "Слуге народа" назревает скандал: Бужанский и Дубинский обвинили свою фракцию в попытке обмануть мажоритарщиков. Так, Дубинский заявил, что руководство его фракции предлагает лишать мандата всех депутатов, даже мажоритарщиков, которые выходят из фракции (норма об "императивном мандате").

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