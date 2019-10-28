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28 жовтня 2019, понеділок, 19:10 17
Америка 2019-10-28T19:23:23+02:00
Українські Новини
Переплутав: Трамп випадково назвав Зеленського Президентом Росії

Переплутав: Трамп випадково назвав Зеленського Президентом Росії

США, Дональд Трамп, Володимир Зеленський, Путін, Брифінг

Президент США Дональд Трамп випадково назвав Президента Володимира Зеленського Президентом Росії.

Трамп випадково обмовився під час брифінгу на базі морської авіації Ендрюс в штаті Меріленд, передають Українські Новини.

"Більше того, як ви знаєте, новий російський Президент, хороший чоловік, зробив заяву, що в розмові не було нічого. Не було тиску на нього. Нічого взагалі", - прокоментував Трамп ситуацію стосовно тиску на Зеленського.

Також Трамп підкреслив, що опублікована з Зеленським розмова, на його думку, спростує звинувачення в тиску.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський заперечує висування США умови розслідування справи проти сина колишнього віце-Президента США Джо Байдена для виділення 250 млн доларів фінансової підтримки України на посилення безпеки і для зустрічі з Президентом США Дональдом Трампом.

Раніше Дональд Трамп підписав документ про вихід США з Договору про відкрите небо. Також повідомлялося про те, що президент США вважає фейком інформацію New York Times про прослуховування РФ і Китаєм його телефонів.

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