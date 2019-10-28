Переплутав: Трамп випадково назвав Зеленського Президентом Росії

Президент США Дональд Трамп випадково назвав Президента Володимира Зеленського Президентом Росії.

Трамп випадково обмовився під час брифінгу на базі морської авіації Ендрюс в штаті Меріленд, передають Українські Новини.

"Більше того, як ви знаєте, новий російський Президент, хороший чоловік, зробив заяву, що в розмові не було нічого. Не було тиску на нього. Нічого взагалі", - прокоментував Трамп ситуацію стосовно тиску на Зеленського.

Також Трамп підкреслив, що опублікована з Зеленським розмова, на його думку, спростує звинувачення в тиску.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський заперечує висування США умови розслідування справи проти сина колишнього віце-Президента США Джо Байдена для виділення 250 млн доларів фінансової підтримки України на посилення безпеки і для зустрічі з Президентом США Дональдом Трампом.

Раніше Дональд Трамп підписав документ про вихід США з Договору про відкрите небо. Також повідомлялося про те, що президент США вважає фейком інформацію New York Times про прослуховування РФ і Китаєм його телефонів.