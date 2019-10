Трамп хочет выйти из договора об "открытом небе", - СМИ

Президент США Дональд Трамп подписал документ, который утверждает его намерение вывести США из Договора об открытом небе 1992 года. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Белый дом официально не комментировал планы выйти из договора, хотя американские СМИ сообщали об этом еще в начале октября.

Один из чиновников заявил, что дискуссии продолжаются: "с этим президентом все возможно".

Союзнические страны, включая Украину, настаивают на сохранении Договора об открытом небе, который был разработан с целью усиления уверенности, что страны не планируют нападение.

"Договор об открытом небе является одним из основных международных договоров в сфере европейской безопасности и контроля над вооружениями. Украина заинтересована в поддержке и реализации настоящего Договора", - говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины для WSJ.

