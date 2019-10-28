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28 октября 2019, понедельник, 11:52 348
Америка 2019-10-28T11:52:12+02:00
Українські Новини
Трамп хочет выйти из договора об "открытом небе", - СМИ

Трамп хочет выйти из договора об "открытом небе", - СМИ

США, Дональд Трамп, Договор об открытом небе

Президент США Дональд Трамп подписал документ, который утверждает его намерение вывести США из Договора об открытом небе 1992 года. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Белый дом официально не комментировал планы выйти из договора, хотя американские СМИ сообщали об этом еще в начале октября.

Один из чиновников заявил, что дискуссии продолжаются: "с этим президентом все возможно".

Союзнические страны, включая Украину, настаивают на сохранении Договора об открытом небе, который был разработан с целью усиления уверенности, что страны не планируют нападение.

"Договор об открытом небе является одним из основных международных договоров в сфере европейской безопасности и контроля над вооружениями. Украина заинтересована в поддержке и реализации настоящего Договора", - говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины для WSJ.

Как сообщали Українські Новини, Трамп отменил подписку на газеты The New York Times и The Washington Post для Белого дома.

Ранее также сообщалось о том, что Трамп считает фейком информацию New York Times о прослушивании РФ и Китаем его телефонов. 

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