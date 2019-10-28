Чоловік виграв у лотерею в останній день лікування раку

Американець з онкологічним захворюванням виграв 200 000 доларів США від лотерейного квитка, придбаного по дорозі на його останнє лікування хіміотерапією.

Ронні Фостер, який бореться з раком товстої кишки, купив скретч-карту в місті Ролі, штат Північна Кароліна, і виграв 5 доларів. Але другий квиток приніс йому досить значну суму.

"Я побачив всі ці нулі і завмер. Перемога в цьому стала моїм щасливим днем", - сказав Фостер.

Містер Фостер сказав "Освітній лотереї Північної Кароліни", що він вже щасливий, бо їхав в місцеву лікарню на останній курс хіміотерапії.

Виграш містера Фостера після сплати податків склав трохи більше 141 000 доларів. Відставний працівник транспортного відділу каже, що планує використати частину грошей для оплати медичних рахунків.

Хоча у нього є медична страховка, містер Фостер сказав, що витрати на лікування раку все ще досить великі.

Як повідомляли Українські Новини, в Австралії чоловік двічі зірвав куш у лотереї через помилку. Раніше у Великобританії випадковий житель виграв у лотереї $207,8 млн.