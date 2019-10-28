підписатися на розсилку
24.8 25.2
27.45 28.05
˟
28 жовтня 2019, понеділок, 18:26 21
Америка 2019-10-28T20:45:02+02:00
Українські Новини
Чоловік виграв у лотерею в останній день лікування раку

Чоловік виграв у лотерею в останній день лікування раку

США, Лотерея, Джекпот, Онкологія, Хіміотерапія
Лотерея. Фото: pixabay
Лотерея. Фото: pixabay

Американець з онкологічним захворюванням виграв 200 000 доларів США від лотерейного квитка, придбаного по дорозі на його останнє лікування хіміотерапією.

Ронні Фостер, який бореться з раком товстої кишки, купив скретч-карту в місті Ролі, штат Північна Кароліна, і виграв 5 доларів. Але другий квиток приніс йому досить значну суму.

"Я побачив всі ці нулі і завмер. Перемога в цьому стала моїм щасливим днем", - сказав Фостер.

Містер Фостер сказав "Освітній лотереї Північної Кароліни", що він вже щасливий, бо їхав в місцеву лікарню на останній курс хіміотерапії.

Виграш містера Фостера після сплати податків склав трохи більше 141 000 доларів. Відставний працівник транспортного відділу каже, що планує використати частину грошей для оплати медичних рахунків.

Хоча у нього є медична страховка, містер Фостер сказав, що витрати на лікування раку все ще досить великі.

Як повідомляли Українські Новини, в Австралії чоловік двічі зірвав куш у лотереї через помилку. Раніше у Великобританії випадковий житель виграв у лотереї $207,8 млн.

Більше новин про: США Лотерея Джекпот Онкологія Хіміотерапія

Архів
Новини
ЦВК перераховує голоси в одному з округів Черкаської області 20:40
Зовнішній вигляд Зеленського та його дружини спричинив фурор в Японії 20:06
"Фармак" сподівається на винесення судом справедливого, об'єктивного рішення у спорі за торгову марку "Корвалол" 20:00
Зеленський під час зустрічі з Ситником і Холодницьким не цікавився конкретними справами 19:38
ДБР розслідує можливу причетність харківських поліцейських до угону автомобіля жителя Києва, - Варченко 19:14
більше новин
"Слуга народу" звернеться до правоохоронців за "неприпустимі" висловлювання Федини на адресу Зеленського 12:27
Зеленський з Разумковим, але без Гончарука, поклали квіти на честь визволення України від нацистів 12:16
Роман Опімах та Крістіна Браіловська головні претенденти на голову Держгеонадр 11:59 Інфографіка
Постачання російського вугілля в бізнес-інтересах Коломойського знищує українську вугледобувну галузь, - Волинець 11:19
В Європі обговорили тиск на українських суддів 14:39
більше новин
"Слуга народу" звернеться до правоохоронців за "неприпустимі" висловлювання Федини на адресу Зеленського 12:27
Ректор луцького університету забув задекларувати майно на понад 2 млн гривень 14:27
Добровольці. Скріншот telegram/LastBP
Добровольці заявили, що Зеленський дав вказівку "викинути" їх із Золотого 09:49
Зеленський зібрався ставити Коломойському ультиматум 15:11
28.10.19 13:00 Прес-конференція: "Загроза міжнародному проекту з обсягом інвестицій $75 млн." 19:07
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok