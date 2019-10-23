Австралиец дважды выиграл джекпот в лотерее из-за "ошибки" при заполнении билета

Житель Сиднея, заполняя билет Национальной лотереи, допустил ошибку и дважды выиграл джекпот ($913 599). Об этом сообщает "theБабель" со ссылкой на Мirror.

Сообщается, что мужчина использовал для заполнения собственную систему — он проставлял те цифры, которые чаще всего выбирались в предыдущих тиражах.

Австралиец решил зачеркнуть первую строчку билета, чтобы исправить порядок, но случайно продублировал те же цифры во второй.

"Раньше я просто покупал билеты QuickPick наугад. Но потом я сел и увидел, что некоторые цифры выбираются чаще и реже, и просто использовал их комбинации. Ну разве не ошибка, что у меня было две строчки с одинаковыми номерами", — сказал мужчина.



Как сообщали Українські Новини, в Великобритании гражданин выиграл джекпот в лотерее Euromillions на сумму 207,8 млн долларов или 170 млн фунтов стерлингов, который стал рекордным в истории Великобритании.



Ранее государственная лотерея искала украинца, сорвавшего рекордный джекпот 8 миллионов гривен.



В 2018 году Украинская национальная лотерея выплатила призов на общую сумму в 568,79 млн гривен.