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23 октября 2019, среда, 14:50 325
Жизнь 2019-10-23T14:51:15+03:00
Українські Новини
Австралиец дважды выиграл джекпот в лотерее из-за "ошибки" при заполнении билета

Австралиец дважды выиграл джекпот в лотерее из-за "ошибки" при заполнении билета

Лотерея, Джек-пот, Австралия, Сидней, Выиграш
Лотерея. Фото: pixabay
Лотерея. Фото: pixabay

Житель Сиднея, заполняя билет Национальной лотереи, допустил ошибку и дважды выиграл джекпот ($913 599). Об этом сообщает "theБабель" со ссылкой на Мirror.

Сообщается, что мужчина использовал для заполнения собственную систему — он проставлял те цифры, которые чаще всего выбирались в предыдущих тиражах.

Австралиец решил зачеркнуть первую строчку билета, чтобы исправить порядок, но случайно продублировал те же цифры во второй.

"Раньше я просто покупал билеты QuickPick наугад. Но потом я сел и увидел, что некоторые цифры выбираются чаще и реже, и просто использовал их комбинации. Ну разве не ошибка, что у меня было две строчки с одинаковыми номерами", — сказал мужчина.


Как сообщали Українські Новини, в Великобритании гражданин выиграл джекпот в лотерее Euromillions на сумму 207,8 млн долларов или 170 млн фунтов стерлингов, который стал рекордным в истории Великобритании. 

Ранее государственная лотерея искала украинца, сорвавшего рекордный джекпот 8 миллионов гривен. 

В 2018 году Украинская национальная лотерея выплатила призов на общую сумму в 568,79 млн гривен

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