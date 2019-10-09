подписаться на рассылку
24.7 25.15
26.9 27.6
˟
09 октября 2019, среда, 20:46 1230
Жизнь 2019-10-09T20:47:52+03:00
Українські Новини
В Великобритании случайный житель выиграл $207,8 млн

В Великобритании случайный житель выиграл $207,8 млн

Лотерея, азартная игра Фото: казино
Лотерея, азартная игра Фото: казино

В Великобритании гражданин выиграл джекпот в лотерее Euromillions на сумму 207,8 млн долларов или 170 млн фунтов стерлингов, который стал рекордным в истории Великобритании. Об этом передает BBC.

Отмечается, что имя счастливого обладателя билета пока неизвестно, также отсутствует информация, один это человек, семья или синдикат (договорное объединение предпринимателей). Если победитель - физическое лицо,  он попадет в список 1000 самых богатых людей (Sunday Times Rich List) Великобритании.

Согласно рейтингу за 2019 год, победитель выиграл сумму, которая превышает размер состояния поп-звезд Тома Джонса, Эда Ширана и Адели (165 млн, 160 млн и 150 млн фунтов).

"Один из невероятно счастливых обладателей билетов выиграл сегодня вечером огромный джекпот Euromillions — 170 млн фунтов стерлингов... Сейчас это самый большой выигрыш в Великобритании. Игроков по всей стране призывают проверить свои билеты как можно скорее", - заявил старший советник победителей Национальной лотереи Энди Картер.

Счастливый обладатель билетов также побил предыдущий рекорд, установленный Колином и Крисом Вейрами, которые в 2011 году стали богатыми победителями британских лотерей, выиграв 161 млн фунтов стерлингов.

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году Украинская национальная лотерея выплатила призов на общую сумму в 568,79 млн гривен.

Также, ператор национальных лотерей "Украинская Национальная Лотерея" подтвердил свое соответствие принципам Европейской Ассоциации Лотерей и Тото, получив в конце 2018 года соответствующий сертификат.

Больше новостей о: Великобритания Лотерея победитель лотереи

Архив
Новости
В Запорожье микроавтобус влетел в грузовик, есть погибшие и раненые 22:05
Зеленский обсудил с главой МИДа Нидерландов расследование катастрофы MH17 21:45
Зеленский вручает удостоверение. Фото: Офис Президента
Зеленский вручил удостоверения новым членам ЦИКа 21:44
Американский адвокат потратил 100 тысяч долларов в надежде получить должность в украинском правительстве 21:21
Убийство 5-летнего мальчика в Переяславе: все события установлены поминутно 21:18
больше новостей
Гривна резко обвалилась: официальный курс валют на 8 октября 06:05
Они будут уводить свои войска, - генерал рассказал, как восстановить контроль над границей на Донбассе 08:16
Сжиженный газ и бензин А-95 продолжают падать в цене 06:30
Совет предпринимателей при Кабмине призвал Президента ветировать законопроект №1049 из-за скандальной поправки 12:18 Документ
В Украине проведут перепись населения: что будут спрашивать и как не попасть на мошенников 09:07
больше новостей
Лодка для академической гребли Еmpacher. Фото: сайт производителя
Воровали лодки у детей: полиция разоблачила коррупционную схему чиновников КГГА и ДЮСШ 17:24
У жены Чауса изъяли вещдоки по делу о причастности Порошенко к вывозу экс-судьи в Молдову 14:00
НАБУ работает в интересах Коломойского, – СМИ 13:13
Россия солгала Международному трибуналу о возврате 3 украинских военных кораблей 13:27
ГБР открыло дело на Порошенко из-за недостоверного декларирования 09:20
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok