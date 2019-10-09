В Великобритании случайный житель выиграл $207,8 млн

В Великобритании гражданин выиграл джекпот в лотерее Euromillions на сумму 207,8 млн долларов или 170 млн фунтов стерлингов, который стал рекордным в истории Великобритании. Об этом передает BBC.

Отмечается, что имя счастливого обладателя билета пока неизвестно, также отсутствует информация, один это человек, семья или синдикат (договорное объединение предпринимателей). Если победитель - физическое лицо, он попадет в список 1000 самых богатых людей (Sunday Times Rich List) Великобритании.

Согласно рейтингу за 2019 год, победитель выиграл сумму, которая превышает размер состояния поп-звезд Тома Джонса, Эда Ширана и Адели (165 млн, 160 млн и 150 млн фунтов).

"Один из невероятно счастливых обладателей билетов выиграл сегодня вечером огромный джекпот Euromillions — 170 млн фунтов стерлингов... Сейчас это самый большой выигрыш в Великобритании. Игроков по всей стране призывают проверить свои билеты как можно скорее", - заявил старший советник победителей Национальной лотереи Энди Картер.

Счастливый обладатель билетов также побил предыдущий рекорд, установленный Колином и Крисом Вейрами, которые в 2011 году стали богатыми победителями британских лотерей, выиграв 161 млн фунтов стерлингов.

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году Украинская национальная лотерея выплатила призов на общую сумму в 568,79 млн гривен.

Также, ператор национальных лотерей "Украинская Национальная Лотерея" подтвердил свое соответствие принципам Европейской Ассоциации Лотерей и Тото, получив в конце 2018 года соответствующий сертификат.