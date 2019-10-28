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  • У Києві загорілася лікарня швидкої допомоги під час операції
28 жовтня 2019, понеділок, 17:55 22
Події 2019-10-28T20:15:02+02:00
Українські Новини
У Києві загорілася лікарня швидкої допомоги під час операції

У Києві загорілася лікарня швидкої допомоги під час операції

пожежа, Київ, Рятувальники, ДСНС України, Лікарня
Пожежна машина. Фото: kyiv.dsns.gov.ua
Пожежна машина. Фото: kyiv.dsns.gov.ua

Сьогодні, 28 вересня, у київській лікарні швидкої допомоги на вулиці Братиславській загорівся кабінет над операційною, повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Повідомлення про займання надійшло о 13:33. На місце події відправили рятувальників з найближчих підрозділів. Пожежа, що охопила площу в 20 квадратних метрів, вдалося локалізувати до 14:02, а в 14:32 її було повністю ліквідовано.

"Під час гасіння пожежі за допомогою автодрабини були врятовані три людини, по сходовим клітинам виведені з будівлі 45 осіб. У ході ліквідації пожежі, на 2-му поверсі (безпосередньо під вогнищем пожежі) проводилися операції, тому електроживлення не вимикалася, гасіння пожежі здійснювалося з допомогою вогнегасників", - розповіли рятувальники.

Всього до гасіння пожежі були залученні 53 людини особового складу пожежних та 12 одиниць техніки. Жертв та постраждалих немає. Причина загоряння встановлюється.

Як повідомляли Українські Новини, вночі, 28 вересня, у Києві стався вибух на Гідропарку. Раніше на Березняках горіли чотири квартири у висотці.

Нагадаємо, 23 жовтня сталася пожежа в Чорнобильській зоні.

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