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04 июля 2019, четверг, 18:09 948
Происшествия 2019-07-04T18:50:21+03:00
Українські Новини
В Чернобыльской зоне произошел пожар

В Чернобыльской зоне произошел пожар

Пожар в Чернобыльской зоне. Фото: ГосЧС
Пожар в Чернобыльской зоне. Фото: ГосЧС

Сегодня, 4 июля, на территории зоны отчуждения и зоны безусловного (обязательного) отселения, в селе Лелев, произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Так, сообщается, что сообщение о возгорании поступило утром, около 7:13.

"На место происшествия немедленно выехали спасатели 11-й Государственной пожарно-спасательной части г. Чернобыль. По прибытию, разведкой установлено, что горит травяной настил и полуразрушенное хозяйственное здание. Пожар локализован в 07:50 и полностью ликвидирован в 08:45", - говорится в сообщении.

Пожар в Чернобыльской зоне. Фото: ГосЧСПожар в Чернобыльской зоне. Фото: ГосЧС

Отмечается, что на месте происшествия работало 5 человек личного состава и 1 единица техники. Причина пожара выясняется. Жертв и пострадавших нет.

Как сообщали Українські Новини, в феврале в зоне ЧАЭС загорелся лес.

Ранее в Чернобыльской зоне вспыхнул пожар: авиация тушила загоревшийся лес.

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