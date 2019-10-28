подписаться на рассылку
24.8 25.2
27.45 28.05
˟
28 октября 2019, понедельник, 09:00 319
Происшествия 2019-10-28T09:01:02+02:00
Українські Новини
В Киеве в кафе на Гидропарке ночью произошел взрыв и пожар

В Киеве в кафе на Гидропарке ночью произошел взрыв и пожар

Пожар, Пожар в Киеве, пожар в ресторане

Ночью 28 октября в Гидропарке горело кафе Колыба. Огонь вспыхнул в одной из беседок на территории заведения и начал быстро распространяться на остальную территорию. При пожаре взорвался один из газовых баллонов, сообщает Информатор.

Отмечается, что площадь возгорания достигла 50 квадратных метров.

Информация о пожаре спасателям поступила около 01:40. Первым на место приехали сотрудники одной из охранных фирм по причине срабатывания тревожной кнопки. Когда они зашли на территорию и открыли одно из помещений, то из него вырвались языки пламени. Также правоохранители рассказали, что до приезда пожарных прогремел взрыв - от высокой температуры сдетонировал газовый баллон.

Обошлось без пострадавших. Заведение ночью не работает, а потому внутри никого не было. Около 2:20 спасателям удалось полностью ликвидировать пожар. Теперь инспекции предстоит выяснить, что стало его причиной.

Напомним, ранее в Гидропарке полыхал Bora Bora Beach Club.

Больше новостей о: Пожар Пожар в Киеве пожар в ресторане

Архив
Новости
Снять вопрос физлиц-предпринимателей: Милованов предложил отменить ЕСВ и снизить налог на доходы 09:36
За прошлую неделю акции МХП снизились на 3,8% 09:29
В Китае произошло мощное землетрясение, толчки вызвали панику у людей 09:23
"Дарница" начала проводить экскурсии по своим предприятиям 09:01
В Киеве в кафе на Гидропарке ночью произошел взрыв и пожар 09:00
больше новостей
Морозные снегопады обрушатся на Украину: прогноз погоды на неделю и начало ноября 14:49 Карта
Пенсионный фонд завершил финансирование пенсий и субсидий: сколько получат украинцы 15:29 Инфографика
Зеленский собрался ставить Коломойскому ультиматум 15:11
Оружие убери, ты мне ультиматумы ставить не можешь: Зеленский устроил скандал в Золотом 16:40
В Кривом Роге суд вынес приговор мужчине за футболку с символикой СССР 08:42
больше новостей
Янина Соколова. Скриншот видео youtube.com/Yanina Sokolova
Обращение Янины Соколовой к Зеленскому после его скандальных заявлений о добровольцах подорвало сеть 20:35
В Кривом Роге суд вынес приговор мужчине за футболку с символикой СССР 08:42
Николай Полозов. Скриншот:
Россия не отдает Украине корабли из-за их технического состояния, - адвокат 16:25
Оружие убери, ты мне ультиматумы ставить не можешь: Зеленский устроил скандал в Золотом 16:40
Пенсионный фонд завершил финансирование пенсий и субсидий: сколько получат украинцы 15:29 Инфографика
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok