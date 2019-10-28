НАБУ повідомило Корчак про підозру

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) повідомило про підозру колишньому голові Національного агентства з запобіганню корупції (НАЗК) Наталії Корчак.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби бюро, передають Українські Новини.

Зазначено, що 28 жовтня детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) повідомили Корчак про підозру у недекларування майна на більш ніж 544 тис. гривень.

Слідство встановило, що екс-глава НАЗК не внесла в електронну декларацію за 2016 рік відомості про автомобіль, який перебував у її постійному користуванні.

Це авто в 2016 році придбала мати її чоловіка за 544 тис. гривень, проте станом на 31 грудня 2016 року це майно перебувало в постійному користуванні Корчак і її чоловіка і, отже, за законом, цей факт має був бути відображений в е-декларації.

Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ почали в жовтні 2017 року.

Дії Корчак кваліфіковані за ст. 366-1 Кримінального кодексу.

Як повідомляли Українські Новини, 17 вересня Національне антикорупційне бюро заявляло про намір до жовтня повідомити про підозру члену НАЗК Корчак.

Джерело в правоохоронних органах тоді повідомило, що проект підозри перебуває в Генпрокуратурі для узгодження.

НАЗК призначило скандальну Корчак уповноваженою з питань гендерної рівності.