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28 жовтня 2019, понеділок, 14:43 15
Судова влада 2019-10-28T14:54:16+02:00
Українські Новини
НАБУ повідомило Корчак про підозру

НАБУ повідомило Корчак про підозру

НАЗК, електронне декларування, підозра, Наталія Корчак
Корчак Наталія
Корчак Наталія

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) повідомило про підозру колишньому голові Національного агентства з запобіганню корупції (НАЗК) Наталії Корчак.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби бюро, передають Українські Новини.

Зазначено, що 28 жовтня детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) повідомили Корчак про підозру у недекларування майна на більш ніж 544 тис. гривень.

Слідство встановило, що екс-глава НАЗК не внесла в електронну декларацію за 2016 рік відомості про автомобіль, який перебував у її постійному користуванні.

Це авто в 2016 році придбала мати її чоловіка за 544 тис. гривень, проте станом на 31 грудня 2016 року це майно перебувало в постійному користуванні Корчак і її чоловіка і, отже, за законом, цей факт має був бути відображений в е-декларації.

Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ почали в жовтні 2017 року.

Дії Корчак кваліфіковані за ст. 366-1 Кримінального кодексу.

Як повідомляли Українські Новини, 17 вересня Національне антикорупційне бюро заявляло про намір до жовтня повідомити про підозру члену НАЗК Корчак.

Джерело в правоохоронних органах тоді повідомило, що проект підозри перебуває в Генпрокуратурі для узгодження.

НАЗК призначило скандальну Корчак уповноваженою з питань гендерної рівності.

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