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28 жовтня 2019, понеділок, 14:06 31
Політика 2019-10-28T14:06:59+02:00
Українські Новини
Навчилася в більш досвідчених: "Євросолідарність" заступилася за Федину

Навчилася в більш досвідчених: "Євросолідарність" заступилася за Федину

Ірина Геращенко, Олександр Корнієнко, Євросолідарність, Софія Федина, Маруся Звіробій
Верховна Рада
Верховна Рада

Співголова фракції "Європейська солідарність" у Верховній Раді Ірина Геращенко після ситуації з Софією Фединою, яка в прямому ефірі обговорювала варіанти загибелі Зеленського, вважає, що їх "молода колега навчалася у більш досвідчених", натякаючи на Олександра Дубинського від "Слуги народу". Про це вона заявила на погоджувальній раді, передає "УП".

На погоджувальній раді перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко висловив обурення з приводу того, як Федина та волонтер Маруся Звіробій під час стріму в мережі Facebook обговорювали варіанти загибелі Зеленського.

Корнієнко побажав також почути позицію фракції "Європейська солідарність" щодо висловлювань їхньої колеги. На це Ірина Геращенко згадала Корнієнко висловлювання "слуги народу" Олександра Дубінського, який свого часу пропонував перетворити на "газову камеру" президентський форум Петра Порошенка.

"Повністю підтримую необхідність толерантного ставлення один до одного, коректної критики. Але можливо, наша молода колега навчилася у більш досвідчених. Які пропонували газом отруїти весь з'їзд" Європейської солідарності", - сказала Геращенко.

Як повідомляли Українські Новини, "Слуга народу" звернеться до правоохоронців з приводу висловлювань Федини на адресу Зеленського.

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Софія Федина. Фото: Facebook/Sofiya Fedyna
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