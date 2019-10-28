Віце-прем'єр Федоров хоче, щоб держслужби вели трансляції і влоги замість прес-релізів

Віце-прем'єр-міністр, міністр з питань цифровий трансформації Михайло Федоров виступає за трансформацію роботи прес-служб державних структур і комунікацію їх з громадянами через трансляції і влоги замість прес-релізів. Про це Федоров написав на своїй сторінці в Facebook, передають Українські Новини. "Хочу кардинально змінити підхід до комунікації державних органів. Традиційне поняття "прес-служби" має припинити своє існування", - написав він. На його думку, формування "позитивного образу політика\/органу" має перестати бути метою комунікації, її основним завданням має бути донесення максимальній кількості людей, куди рухається уряд і на що спрямовані реформи. "Бути швидше. Більше лайва. Трансляції і влоги, змонтовані за 4 години, краще вичитаного тексту", - написав Федоров про своє бачення трансформації прес-служб. Крім цього, він пропонує брати в команду комунікації людей з відсутністю досвіду у політичній чи державній сферах і думати про користь для читачів кожного поста, відео і виходу в ЗМІ. Федоров зазначив, що зараз уряд перебуває в процесі формування команди комунікації. Як повідомляли Украінські Новини, Федоров презентував бренд цифрової держави і Міністерства цифровий трансформації. Після чого Федоров заявив, що це його останній виступ російською мовою передають Українські Новини.