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28 жовтня 2019, понеділок, 13:28 21
Кабмін 2019-10-28T15:00:03+02:00
Українські Новини
Віце-прем'єр Федоров хоче, щоб держслужби вели трансляції і влоги замість прес-релізів

Віце-прем'єр Федоров хоче, щоб держслужби вели трансляції і влоги замість прес-релізів

Михайло Федоров, прес-служба, влоги, трансляції
Михайло Федоров. Фото: facebook.com/fedorov1991
Михайло Федоров. Фото: facebook.com/fedorov1991

Віце-прем'єр-міністр, міністр з питань цифровий трансформації Михайло Федоров виступає за трансформацію роботи прес-служб державних структур і комунікацію їх з громадянами через трансляції і влоги замість прес-релізів.

Про це Федоров написав на своїй сторінці в Facebook, передають Українські Новини.

"Хочу кардинально змінити підхід до комунікації державних органів. Традиційне поняття "прес-служби" має припинити своє існування", - написав він.

На його думку, формування "позитивного образу політика/органу" має перестати бути метою комунікації, її основним завданням має бути донесення максимальній кількості людей, куди рухається уряд і на що спрямовані реформи.

"Бути швидше. Більше лайва. Трансляції і влоги, змонтовані за 4 години, краще вичитаного тексту", - написав Федоров про своє бачення трансформації прес-служб.

Крім цього, він пропонує брати в команду комунікації людей з відсутністю досвіду у політичній чи державній сферах і думати про користь для читачів кожного поста, відео і виходу в ЗМІ.

Федоров зазначив, що зараз уряд перебуває в процесі формування команди комунікації.

Як повідомляли Украінські Новини, Федоров презентував бренд цифрової держави і Міністерства цифровий трансформації. Після чого Федоров заявив, що це його останній виступ російською мовою передають Українські Новини.

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