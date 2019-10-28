На українсько-словацькому кордоні утворилася величезна черга з вантажівок

На українсько-словацькому кордоні біля КПП "Ужгород - Вишнє Німецьке" утворилася черга з 450 вантажівок, протяжність якої більше 10 км.

Про це повідомила прес-секретар Закарпатської митниці ДФС Алла Дацюк в коментарі "Укрінформу".

“Наразі на виїзд з України біля КПП “Ужгород — Вишнє Нємецке” на словацькому кордоні скупчилося 450 вантажівок, черга утворилася на об’їзній дорозі біля міста Ужгорода, вона сягає понад 10 км” - сказала Дацюк.

За її словами, така напружена ситуація на кордоні спостерігається уже майже тиждень — вантажівок стає щодня більше.

“Причина у тому, що закінчилися дозволи на рух вантажівок Польщею, і усі їдуть на Словаччину, де ці дозволи у наявності та дешевші за польські. Відтак, ситуація лишатиметься напруженою й надалі, доки не видадуть нові польські дозволи”, - уточнила речниця.

На Закарпатській митниці запевнили, що працюють у штатному режимі. Втім, радять водіям обирати інші пункти для переходу через кордон України з ЄС.

Як сообщаи Українські Новини", у той час, як митницю звинувачують у штучних затримках при оформленні, 25 жовтня на Закарпатському митному пункті "Ужгород" на кордоні зі Словаччиною накопичилося 350 вантажних транспортних засобів (фур) за відсутності дозволу Польщі на міжнародні вантажоперевезення.