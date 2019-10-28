ЄС погодився відкласти Brexit до 31 січня

Європейський Союз відклав вихід Британії з ЄС до 31 січня 2020 року. Про це повідомив голова Євроради Дональд Туск у Twitter.

Він зазначив, що ЄС дає згоду на так званий тримісячний "flextention" - тобто Великобританія зможе покинути блок раніше 31 січня, якщо парламент схвалить угоду про вихід.

"27 країн-членів ЄС погодилися з тим, що вони приймуть запит Великобританії про гнучке продовження Brexit до 31 січня 2020 року. Очікується, що рішення буде формалізовано за письмовою процедурою", - написав він.

The EU27 has agreed that it will accept the UK's request for a #Brexit flextension until 31 January 2020. The decision is expected to be formalised through a written procedure. — Donald Tusk (@eucopresident) October 28, 2019

Як повідомляли Українські Новини, 17 жовтня в Євросоюзі офіційно схвалили нову угоду про Brexit.



Раніше Євросоюз і Великобританія узгодили відстрочку Brexit до 31 жовтня.



Крім того, у Великобританії пройшли багатотисячні протести проти рішення Джонсона призупинити роботу парламенту за кілька тижнів до того, як країна повинна вийти з Європейського Союзу.