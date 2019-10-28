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28 жовтня 2019, понеділок, 13:01 12
Європа 2019-10-28T15:00:03+02:00
Українські Новини
ЄС погодився відкласти Brexit до 31 січня

ЄС погодився відкласти Brexit до 31 січня

Дональд Туск, Brexit, Вихід Великобританії з Євросоюзу, Великобританія, Європейський Союз
Brexit. Фото: pixabay.com
Brexit. Фото: pixabay.com

Європейський Союз відклав вихід Британії з ЄС до 31 січня 2020 року. Про це повідомив голова Євроради Дональд Туск у Twitter.

Він зазначив, що ЄС дає згоду на так званий тримісячний "flextention" - тобто Великобританія зможе покинути блок раніше 31 січня, якщо парламент схвалить угоду про вихід.

"27 країн-членів ЄС погодилися з тим, що вони приймуть запит Великобританії про гнучке продовження Brexit до 31 січня 2020 року. Очікується, що рішення буде формалізовано за письмовою процедурою", - написав він.

Як повідомляли Українські Новини, 17 жовтня в Євросоюзі офіційно схвалили нову угоду про Brexit.


Раніше Євросоюз і Великобританія узгодили відстрочку Brexit до 31 жовтня.

Крім того, у Великобританії пройшли багатотисячні протести проти рішення Джонсона призупинити роботу парламенту за кілька тижнів до того, як країна повинна вийти з Європейського Союзу.

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