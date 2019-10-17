В Евросоюзе официально одобрили новое соглашение о Brexit

В четверг, 17 октября, лидеры 27 стран-членов Европейского Союза на саммите в Брюсселе одобрили новое соглашение о Brexit, о котором ранее договорились ЕС и Лондон.\r\nКак сообщает "Европейская правда", об этом говорится в распространенном по итогам саммита заявлении лидеров.\r\n"Похоже, что мы приблизились к финальному этапу", - заявил на прес-конференции по итогам саммита глава Евросовета Дональд Туск. Он добавил, что Евросовет ожидает начала работы соглашения с 1 ноября.\r\nДалее соглашение требует одобрения в Европейском и британском парламентах. По плану, парламент Великобритании соберется на заседание в субботу, чтобы рассмотреть ратификацию соглашения.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nВпрочем, уверенности, что британские парламентарии согласуют документ, нет, поскольку небольшая Демократическая юнионистская партия уже заявила, что не поддерживает документ.\r\nВ то же время по данным источников Reuters, Джонсон на саммите заявил другим 27 лидерам, что он имеет положительные ожидания относительно прохождения сделки через парламент.\r\nКак сообщалось, в четверг Великобритания и Европейский Союз договорились о "большом" новом соглашении о Brexit.\r\nСпикер Европейского парламента ранее заявил, что Европейский парламент готов принять новое соглашение о Brexit, чтобы Великобритания могла оставить блок по планам.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nПо сообщениям СМИ, соглашение о Brexit может быть вынесено на голосование в юридический комитет Европарламента в понедельник и на пленарное заседание в следующий четверг.\r\nКак сообщали Українські Новини, 28 августа королева Великобритании Елизавета II одобрила запрос премьер-министра Бориса Джонсона о приостановлении работы парламента с 9-12 сентября до 14 октября.\r\nПосле чего десятки тысяч митингующих вышли на улицы по всей Великобритании, чтобы выразить протест против решения премьер-министра Бориса Джонсона приостановить работу парламента за несколько недель до того, как страна должна выйти из Европейского Союза.