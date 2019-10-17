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17 октября 2019, четверг, 20:20 29
Европа 2019-10-17T20:22:45+03:00
Українські Новини
В Евросоюзе официально одобрили новое соглашение о Brexit

В Евросоюзе официально одобрили новое соглашение о Brexit

В четверг, 17 октября, лидеры 27 стран-членов Европейского Союза на саммите в Брюсселе одобрили новое соглашение о Brexit, о котором ранее договорились ЕС и Лондон.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в распространенном по итогам саммита заявлении лидеров.

"Похоже, что мы приблизились к финальному этапу", - заявил на прес-конференции по итогам саммита глава Евросовета Дональд Туск. Он добавил, что Евросовет ожидает начала работы соглашения с 1 ноября.

Далее соглашение требует одобрения в Европейском и британском парламентах. По плану, парламент Великобритании соберется на заседание в субботу, чтобы рассмотреть ратификацию соглашения.

Впрочем, уверенности, что британские парламентарии согласуют документ, нет, поскольку небольшая Демократическая юнионистская партия уже заявила, что не поддерживает документ.

В то же время по данным источников Reuters, Джонсон на саммите заявил другим 27 лидерам, что он имеет положительные ожидания относительно прохождения сделки через парламент.

Как сообщалось, в четверг Великобритания и Европейский Союз договорились о "большом" новом соглашении о Brexit.

Спикер Европейского парламента ранее заявил, что Европейский парламент готов принять новое соглашение о Brexit, чтобы Великобритания могла оставить блок по планам.

По сообщениям СМИ, соглашение о Brexit может быть вынесено на голосование в юридический комитет Европарламента в понедельник и на пленарное заседание в следующий четверг.

Как сообщали Українські Новини, 28 августа королева Великобритании Елизавета II одобрила запрос премьер-министра Бориса Джонсона о приостановлении работы парламента с 9-12 сентября до 14 октября.

После чего десятки тысяч митингующих вышли на улицы по всей Великобритании, чтобы выразить протест против решения премьер-министра Бориса Джонсона приостановить работу парламента за несколько недель до того, как страна должна выйти из Европейского Союза.

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