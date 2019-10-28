"Слуга народу" звернеться до правоохоронців за "неприпустимі" висловлювання Федини на адресу Зеленського

Партія "Слуга народу" має намір просити правоохоронців розслідувати висловлювання депутата Верховної Ради Софії Федини (фракція "Європейська солідарність") на адресу Президента Володимира Зеленського.

Про це на погоджувальній раді повідомив перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко, передають Українські Новини.

"Ми вважаємо, що неприпустима з боку депутата така діяльність, тому що є інституції, заповіді Божі, не можна робити привселюдно таких речей. Наша фракція буде звертатися до правоохоронних органів з мотивацією, чи є там перспективи", - сказав він.

Корнієнко згадав висловлювання Федини на її YouTube-каналі, де вона говорить, що Зеленський своєю діяльністю повертає в країну окупанта і називає можливі небезпеки на фронті.

"Там ненароком може вибухнути граната, а знаєш, там обстріли бувають абсолютно випадково. А чесно кажучи, було б гарніше, якщо б це сталося під час московських обстрілів", - зверталася депутат до Зеленського.

Корнієнко зазначив, що у "Слуги народу" немає претензій до співрозмовниці депутата на відео.

Неприпустимість таких висловлювань зазначив перший заступник голови Ради Руслан Стефанчук, а сам спікер Дмитро Разумков доручив комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту розглянути цей випадок.

Як повідомляли Українські Новини, Софія Федина та волонтер Маруся Звіробій в прямому ефірі обговорювали варіанти загибелі президента Зеленського.

12 вересня регламентний комітет Ради рекомендував парламенту заборонити співголові "Євросолідарності" Ірині Геращенко брати участь у 5 пленарних засіданнях за неетичне висловлювання.