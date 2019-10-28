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28 жовтня 2019, понеділок, 11:35 13
Судова влада 2019-10-28T12:24:00+02:00
Українські Новини
Співачка Приходько отримає компенсацію за незаконне використання її образу в агітації Порошенка

Співачка Приходько отримає компенсацію за незаконне використання її образу в агітації Порошенка

Суд, компенсація, Порошенко Петро, Анастасія Приходько, Агітаційний ролик
Приходько. Скріншот: 5 канал/Youtube
Приходько. Скріншот: 5 канал/Youtube

Суд визнав незаконним використання сценічного образу співачки Анастасії Приходько в агітаційному ролику колишнього Президента Петра Порошенка, який транслювався телеканалом "Україна", і присудив майже 270 тис. гривень компенсації.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Суд встановив, що Приходько є автором персонажа, сценічного образу з притаманним їй зовнішнім виглядом, характерною манерою говорити, співати, рисами характеру і поведінки.

Крім того, в ролику використовується фраза: "Ми слухаємо українську пісню і розвиваємо свій культурний простір. Українська - це модно".

Повідомляється, що трансляція відео здійснювалася на підставі звернення "Медіа про ком'юнікейшн".

При цьому Приходько не давала своєї згоди на використання її імені і зображення.

Таким чином, ролик є порушенням авторських прав співачки.

"Враховуючи принципи справедливості, добросовісності та розумності, суд вважає можливим стягнути з відповідача на користь позивачки компенсацію за порушення авторських прав у розмірі 268 940,00 грн", - сказано в матеріалах суду.

Рішення суду вступило в законну силу 8 жовтня.

Як повідомляли Українські Новини, юрист Максим Пашковський, висунутий партією "Слуга народу", переміг на виборах Верховної Ради за одномандатним виборчим округом №11 у Вінниці, випередивши депутата від "Блоку Петра Порошенко" Сергія Кудлаєнка, віце-прем'єр-міністра Володимира Кістіона і співачку Анастасію Приходько.


Пізніше Приходько повідомила, що передумала працювати депутатом і повертається на сцену.

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