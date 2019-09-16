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16 сентября 2019, понедельник, 18:15 113
Верховная Рада и партии 2019-09-16T18:15:26+03:00
Українські Новини
Приходько передумала работать депутатом и вновь возвращается на сцену

Приходько передумала работать депутатом и вновь возвращается на сцену

Анасатсия Приходько. Фото:instagram.com/prykhodko_official
Анасатсия Приходько. Фото:instagram.com/prykhodko_official

Заслуженная артистка Украины Анастасия Приходько, которая в октябре 2018 года приняла весьма смелое решение идти в политику и присоединиться к команде Юлии Тимошенко, ныне заявила о своем уходе из политической деятельности. Об этом звезда заявила на странице в Instagram.

Кроме того, помимо выхода из партии "Батькивщина" исполнительница заявила о своем возвращении на сцену. Анастасия поблагодарила Юлию Тимошенко за сотрудничество и дружбу, и написала, что готова к новым проектам и спец.предложениям.

"Это был тяжелый год, но наши отношения с партией "Батькивщина" подошли к концу! Огромное спасибо Юлии Тимошенко за опыт, за дружбу и поддержку, но я решила двигаться дальше! Да! Я возвращаюсь на сцену", - сообщила в фотоблог звезда.

Скриншот: instagram.com/prykhodko_officialСкриншот: instagram.com/prykhodko_official

Как сообщали Українські Новини, в июле юрист Максим Пашковский, выдвинутый партией "Слуга народа", победил на выборах Верховной Рады по одномандатному избирательному округу №11 в Виннице, опередив певицу Анастасию Приходько.

В ноябре 2018 года, Приходько, вступив в ряды партии "Батькивщина" (Юлии Тимошенко) со скандалом покинула прямой эфир "5 канала" во время собственного интервью.

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