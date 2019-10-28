підписатися на розсилку
24.8 25.2
27.45 28.05
˟
ONLINE
28.10.19 13:00 Пресс-конференция: "Угроза международному проекту c объемом инвестиций $75 млн."

28 жовтня 2019, понеділок, 09:29 17
Економіка 2019-10-28T12:32:19+02:00
Українські Новини
За минулий тиждень акції МХП знизилися на 3,8%

За минулий тиждень акції МХП знизилися на 3,8%

МХП, Юрій Косюк, котирування на біржі, акції компаній

З 21 по 25 жовтня котирування акцій одного з найбільших виробників м'яса птиці компанії "Миронівський хлібопродукт" (МХП, Київ) на Лондонській фондовій біржі знизилися на 3,82%, або на 0,34 долара, до 8,56 долара.

Про це йдеться в інформації компанії на сайті біржі, передають Українські Новини.

Згідно їй, 22 жовтня котирування різко збільшилися до 8,72 долара, при цьому з 23 жовтня вартість акцій почала знижуватися і 24 жовтня їх вартість становила 8,54 долара.

25 жовтня вартість акцій МХП незначно зросла до 8,56 долара за акцію.

В цілому операції здійснювалися впродовж усього тижня.

З початку року котирування акцій компанії знизилися на 17,3% (порівняно з рівнем котирувань 2 січня - 10,35 долара).

Як повідомляли Українські Новини, з 14 по 18 жовтня котирування акцій МХП на Лондонській фондовій біржі після 7-тижневого падіння зросли на 5,45%, або на 0,46 долара, до 8,9 долара.

Також АМКУ почав розслідування щодо можливого монопольного становища компанії.

Більше новин про: МХП Юрій Косюк котирування на біржі акції компаній

Архів
Новини
Нова Податкова оголосила масштабний конкурс до Офісу великих платників податків ДПС , - Верланов 12:45
Зеленський вирішив передати на приватизацію "Пущу-Водицю" та "Конча-Заспу" 12:31
Сергій Сидоренко: У листопаді кількість рейсів з Києва до столиці ЄС скорочується більше, ніж удвічі 12:31 Думка
"Слуга народу" звернеться до правоохоронців за "неприпустимі" висловлювання Федини на адресу Зеленського 12:27
Зеленський з Разумковим, але без Гончарука, поклали квіти на честь визволення України від нацистів 12:16
більше новин
"Дарниця" почала проводити екскурсії по своїх підприємствах 09:01
Постачання російського вугілля в бізнес-інтересах Коломойського знищує українську вугледобувну галузь, - Волинець 11:19
Роман Опімах та Крістіна Браіловська головні претенденти на голову Держгеонадр 11:59 Інфографіка
Експертиза НАБУ/САП щодо "Роттердам+" - це макулатура, - ексголова НКРЕКП 11:11
Проект закону Кабміну про регулювання азартних ігор встановлює монополію букмекерів, - експерт 10:13
більше новин
Зброю прибери, ти мені ставити ультиматуми не можеш: Зеленський влаштував скандал в Золотому 16:40
Грановський отримав імміграційну візу в Ізраїль, – ЗМІ 21:19
Добровольці. Скріншот telegram/LastBP
Добровольці заявили, що Зеленський дав вказівку "викинути" їх із Золотого 09:49
"Слуга народу" звернеться до правоохоронців за "неприпустимі" висловлювання Федини на адресу Зеленського 12:27
Синоптики розповіли, коли густі тумани покинуть Україну 13:33
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok