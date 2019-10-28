За минулий тиждень акції МХП знизилися на 3,8%

З 21 по 25 жовтня котирування акцій одного з найбільших виробників м'яса птиці компанії "Миронівський хлібопродукт" (МХП, Київ) на Лондонській фондовій біржі знизилися на 3,82%, або на 0,34 долара, до 8,56 долара.

Про це йдеться в інформації компанії на сайті біржі, передають Українські Новини.

Згідно їй, 22 жовтня котирування різко збільшилися до 8,72 долара, при цьому з 23 жовтня вартість акцій почала знижуватися і 24 жовтня їх вартість становила 8,54 долара.

25 жовтня вартість акцій МХП незначно зросла до 8,56 долара за акцію.

В цілому операції здійснювалися впродовж усього тижня.

З початку року котирування акцій компанії знизилися на 17,3% (порівняно з рівнем котирувань 2 січня - 10,35 долара).

Як повідомляли Українські Новини, з 14 по 18 жовтня котирування акцій МХП на Лондонській фондовій біржі після 7-тижневого падіння зросли на 5,45%, або на 0,46 долара, до 8,9 долара.

Також АМКУ почав розслідування щодо можливого монопольного становища компанії.