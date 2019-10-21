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21 октября 2019, понедельник, 09:54 251
Экономика 2019-10-21T10:02:18+03:00
Українські Новини
После 7-ми недельного падения стоимость акций МХП увеличилась на 5,5%

После 7-ми недельного падения стоимость акций МХП увеличилась на 5,5%

биржевые показатели, МХП, Акции компаний

С 14 по 18 октября котировки акций одного из крупнейших производителей мяса птицы компании "Мироновский хлебопродукт" (МХП, Киев) на Лондонской фондовой бирже после 7-недельного падения выросли на 5,45%, или на 0,46 доллара, до 8,9 доллара.

Об этом говорится в информации компании на сайте биржи, передают Українські Новини.

Согласно ей, с 14 по 16 октября котировки резко увеличились до 8,8 доллара, при этом 17 октября стоимость акций упала до 8,62 доллара, а 18 октября поднялась до 8,9 долларов за акцию.

В целом сделки совершались на протяжении всей недели.

С начала года котировки акций компании снизились на 14% (по сравнению с уровнем котировок 2 января - 10,35 доллара).

Как сообщали Українські Новини, с 4 по 10 октября акции МХП продолжили падение 7-ю неделю подряд и снизились за текущую на 0,2%.

Также АМКУ начал расследование относительно возможного монопольного положения компании.

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