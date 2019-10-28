У Китаї стався потужний землетрус, поштовхи викликали паніку у людей

Землетрус магнітудою 5,7 стався в повіті Сяхе Ганьнань-Тибетського автономного округу провінції Ганьсу (Північно-Західний Китай) в неділю, 27 жовтня. Про це повідомляє Сіньхуа.

Наголошується, що поштовхи відчувалися в 1:56 понеділка за місцевим часом (19:56 неділі за київським часом).

Як передає агентство, в результаті підземного поштовху і наступних афтершоків ніхто не постраждав. Проте поштовхи викликали паніку в повіті, багато мешканці вибігли на вулиці. Місцева влада селищ повіту оцінюють наслідки землетрусу.

Землетрус відчувався також у містах Тяньшуй і Ланьчжоу.

Як повідомляли Українські Новини, раніше в Албанії стався найсильніший за 30 років землетрус, постраждало більше півсотні людей.

Також на початку вересня потужне землетрус стався в Туреччині.

У січні 2019 року в Польщі з-за землетрусу загинув шахтар, ще вісім були травмовані. У березні цього року в Японії стався землетрус магнітудою 5,4 бали.

У Каліфорнії пройшов землетрус магнітудою 7.1 бали. Стихія зруйнувала будинки, викликала пожежі і пошкодила автодороги.