В Албании произошло сильнейшее за 30 лет землетрясение, пострадали более полсотни человек

Вчера, 21 сентября столицу Албании Тирана и портовый город Дуррес сотрясло сильнейшее в стране за 30 лет землетрясение. Об этом сообщает ATA.

Так, сообщается, что от данного землетрясения пострадали 68 человек.

"Геологическая служба США дала первоначальную магнитуду 5,6 балла, в то время как Албанский институт геонаук сообщил, что он зарегистрировал 5,8 с афтершоком 11 минут спустя с силой 5,3", - сообщает Reuters.

Как утверждают очевидцы, землетрясение было недолгим - всего около 20 секунд.

Отмечается, что в Дурресе землетрясение сильно повредило один многоквартирный дом, с шестого этажа которого пошла трещина. Также известно, что в Тиране из старого здания, из-за появления на нем трещин, были эвакуированы люди, а с городского университета падали обломки кирпичей.

Сначала насчитывали 49 травмированных, а позже количество пострадавших возросло до 68.

Как сообщали Українські Новини, в конце июля в Албании произошло землетрясение магнитудой 4,7 балла.

Также в начале сентября мощное землетрясение произошло в Турции.