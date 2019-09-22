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22 сентября 2019, воскресенье, 08:26 91
Европа 2019-09-22T08:29:41+03:00
Українські Новини
В Албании произошло сильнейшее за 30 лет землетрясение, пострадали более полсотни человек

В Албании произошло сильнейшее за 30 лет землетрясение, пострадали более полсотни человек

Землетрясение. Фото: kyrtag.kg
Землетрясение. Фото: kyrtag.kg

Вчера, 21 сентября столицу Албании Тирана и портовый город Дуррес сотрясло сильнейшее в стране за 30 лет землетрясение. Об этом сообщает ATA.

Так, сообщается, что от данного землетрясения пострадали 68 человек.

"Геологическая служба США дала первоначальную магнитуду 5,6 балла, в то время как Албанский институт геонаук сообщил, что он зарегистрировал 5,8 с афтершоком 11 минут спустя с силой 5,3", - сообщает Reuters

Как утверждают очевидцы, землетрясение было недолгим - всего около 20 секунд.

Отмечается, что в Дурресе землетрясение сильно повредило один многоквартирный дом, с шестого этажа которого пошла трещина. Также известно, что в Тиране из старого здания, из-за появления на нем трещин, были эвакуированы люди, а с городского университета падали обломки кирпичей.

Сначала насчитывали 49 травмированных, а позже количество пострадавших возросло до 68.

Как сообщали Українські Новини, в конце июля в Албании произошло землетрясение магнитудой 4,7 балла.

Также в начале сентября мощное землетрясение произошло в Турции.

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