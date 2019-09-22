В Албании произошло сильнейшее за 30 лет землетрясение, пострадали более полсотни человек

Вчера, 21 сентября столицу Албании Тирана и портовый город Дуррес сотрясло сильнейшее в стране за 30 лет землетрясение. Об этом сообщает ATA.\r\nТак, сообщается, что от данного землетрясения пострадали 68 человек.\r\n"Геологическая служба США дала первоначальную магнитуду 5,6 балла, в то время как Албанский институт геонаук сообщил, что он зарегистрировал 5,8 с афтершоком 11 минут спустя с силой 5,3", - сообщает Reuters. \r\nКак утверждают очевидцы, землетрясение было недолгим - всего около 20 секунд.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nОтмечается, что в Дурресе землетрясение сильно повредило один многоквартирный дом, с шестого этажа которого пошла трещина. Также известно, что в Тиране из старого здания, из-за появления на нем трещин, были эвакуированы люди, а с городского университета падали обломки кирпичей.\r\nСначала насчитывали 49 травмированных, а позже количество пострадавших возросло до 68.\r\nКак сообщали Українські Новини, в конце июля в Албании произошло землетрясение магнитудой 4,7 балла.\r\nТакже в начале сентября мощное землетрясение произошло в Турции.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n