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27 жовтня 2019, неділя, 21:19 32
Політика 2019-10-27T21:20:27+02:00
Українські Новини
Грановський отримав імміграційну візу в Ізраїль, – ЗМІ

Грановський отримав імміграційну візу в Ізраїль, – ЗМІ

Ізраїль, Олександр Грановський, Імміграційна віза
Олександр Грановський
Олександр Грановський

Колишній нардеп Олександр Грановський отримав імміграційну візу, яка дає йому право на ізраїльське громадянство. Про це повідомляє "УП" з посиланням на "Kyiv Post".

Повідомляється, що 18 серпня в посольстві Ізраїлю в Києві Грановському була видана віза категорії "алія". Вона дає йому право автоматично отримати ізраїльський паспорт.

Грановський не підтвердив і не спростував виданню отримання ізраїльської імміграційної візи.

"Я не порушую українські закони", - написав він у повідомленні.

Крім того, він сказав, що не коментує питання громадянства після того, як кілька разів заперечував отримання громадянства інших країн.

Джерела Kyiv Post також підтвердили інформацію, що у липні Державне бюро розслідувань початоло розслідування відносно Грановського, якого підозрюють у перевищенні повноважень.

Сам Грановський у бесіді з журналістом "УП" відмовився коментувати інформацію про отримання імміграційної візи, так як вважає її "замовною".

У той же час, журналіст і екс-нардеп Сергій Лещенко у своєму Telegram-каналі написав, що його джерела підтверджують цю інформацію.

"Грановський зараз під слідством в Україні, але знаходиться за межами нашої країни. У часи Порошенко він був наглядачем за судами, СБУ і прокуратурою", - зазначив Лещенко.


Як повідомляли Українські Новини, Грановський виїхав за кордон і його не можуть знайти.

Раніше Грановський програв кандидату від "Слуги народу" Куницькому у Харкові.

Крім того, ДБР відкрило справу проти Грановського за підозрою в перешкоджанні обрання депутатом парламенту Олександра Куницького.

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