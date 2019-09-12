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  • Грановский выехал из Украины и до сих пор не вернулся: его ищут по делу о вывозе денег через госграницу
12 сентября 2019, четверг, 20:41 35
Политика 2019-09-12T20:41:23+03:00
Українські Новини
Грановский выехал из Украины и до сих пор не вернулся: его ищут по делу о вывозе денег через госграницу

Грановский выехал из Украины и до сих пор не вернулся: его ищут по делу о вывозе денег через госграницу

Экс-нардеп и соратник Петра Порошенко Александр Грановский выехал из Украины еще 19 августа. Как сообщил источник "Страны" в правоохранительных органах, он вылетел из аэропорта "Борисполь" рейсом "Киев-Париж".

Наш собеседник рассказал, что о выезде экс-нардепа из Украины стало известно во время отработки оперативной информации относительно незаконного вывоза денежных средств в иностранной валюте через государственную границу Украины, непосредственно к которому мог быть причастен Александр Грановский.

"Сотрудники Госпогранслужбы Украины проводили мероприяти по проверке указаной информации. Было установлено, что Александр Грановский 19.08.2019 прибыл в пункт пропуска "Борисполь", и проходил контроль в терминале "Премьер зал" (ВИП) на авиарейс 1653 сообщением "Киев - Париж" (авиакомпании AirFrance). Во время прохождения государственной границы, сработки индексов по поручениям правоохранительных органов не было. Запрещенных предметов и вещей к вывозу обнаружено также не было. До сегодняшнего дня Грановский на територию Украины не возвращался. Проводятся мероприятия, направленные на установление даты его возможного возвращения в Украину, - сообщил источник "Страны".

Напомним, к Коломойского в офисе теперь сидит Грановский: Филатов рассказал о дружбе олигарха с соратником Порошенко.

Также Грановский сообщил о "черной" кампании против себя.

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