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  • Лідер ІДІЛ вбив трьох своїх дітей, постійно плакав і помер як собака, - Трамп
27 жовтня 2019, неділя, 19:13 28
Світ 2019-10-27T21:00:03+02:00
Українські Новини
Лідер ІДІЛ вбив трьох своїх дітей, постійно плакав і помер як собака, - Трамп

Лідер ІДІЛ вбив трьох своїх дітей, постійно плакав і помер як собака, - Трамп

Дональд Трамп, президент США, ІДІЛ, Лідер ІДІЛ
Дональд Трамп. Скріншот youtube/Axios
Дональд Трамп. Скріншот youtube/Axios

Президент США Дональд Трамп підтвердив загибель лідера терористичного угрупування Абу Бакр аль-Багдаді.

Про це Трамп заявив на спеціальній прес-конференції в Білому домі, повідомляє "Європейська правда".

"Абу Бакр аль-Багдаді мертвий. Він був засновником і лідером ІДІЛ, найбільш безжалісної і жорстокої терористичної організації в світі. Сполучені Штати шукали Багдаді протягом багатьох років. Викрадення або вбивство Багдаді було пріоритетом національної безпеки моєї адміністрації", - сказав Трамп.

За його словами, спецоперація пройшла в суботу ввечері в північно-західній Сирії, під час операції ніхто з американських військових не постраждав.

"Сили спеціальних операцій США провели небезпечний і зухвалий нічний рейд в північно-західній Сирії і виконали свою місію в чудовому стилі. Ніхто не загинув під час операції. У той час як велика кількість бійців і компаньйонів Багдаді було вбито разом з ним", - сказав Трамп.

Трамп сказав, що лідер ІДІЛ помер, підірвавши на собі жилет смертника. Вибух убив його і трьох дітей.

"Він помер як собака, він помер як боягуз. Він втік до тунеллю із глухим кутом, весь час плакав і кричав. До цього часу це місце було очищено від людей, які або здалися, або були вбиті. 11 маленьких дітей вийшли з дому і не постраждали. Єдиними, хто залишився, був Багдаді в тунелі, і він потягнув з собою трьох своїх маленьких дітей. Він підірвав свій жилет, убивши себе і трьох дітей. Його тіло було понівечене вибухом", - сказав президент США.

Трамп подякував Росії, Туреччині, Сирії, Іраку та сирійським курдам за допомогу в місії. За його словами, сирійські курди дали корисну інформацію США.

Багдаді став лідером ІДІЛ в 2010 році. У 2013 році ІДІЛ оголосила про поглинання підтримуваного Аль-Каїдою угруповання бойовиків в Сирії, а Багдаді заявив, що його група тепер буде відома як "Ісламська держава в Іраку і Леванте".

Як повідомляли Українські Новини, турецька авіація розпочала бомбардування в Сирії. Пізніше Росія і Туреччина прийшли до згоди щодо північної Сирії, після чого Анкара заявила про закінчення військової операції.

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