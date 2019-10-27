Мінкультури хоче створити українську електронну бібліотеку

Міністерство культури, молоді та спорту має намір створити українську електронну бібліотеку.

Про це повідомив міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський в інтерв'ю "Радіо Свобода", передають Українські Новини.

"Зараз ми працюємо, Український культурний фонд. Зараз уже приєднається Міністерство цифровий трансформації щодо створення української електронної бібліотеки. Для того щоб в кожній школі, в кожному місті, де є інтернет або де він буде найближчим часом, була можливість для дитини дістатися до книги", - сказав він.

Міністр зазначив, що доступ до деяких книг у бібліотеці буде безкоштовним. Зі слів Бородянського, станом на поточний момент у країні налічується близько 15,5 тис. бібліотек.

Він вважає, що потрібно проаналізувати, скільки якісних бібліотек з доступом до інтернету зможе утримувати держава.

Як повідомляли Українські Новини, міністр економіки Тимофій Милованов вважає книги "розвагою", а не освітою. Раніше медіа-діяч Бородянський був призначений новим міністром культури, молоді та спорту.

Тим часом Google представив проект "Автентична Україна".