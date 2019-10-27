Україна зазнала збитків у 18 млн гривень через 66-річного посадовця Харківської ОДА

Правоохранители сообщили экс-заму харьковского губернатора о подозрении в повлекшей 7 млн гривен ущерба служебной халатности

Правоохоронці повідомили колишньому заступнику голови Харківської обласної державної адміністрації про підозру у службовій недбалості під час перебування на посаді начальника одного з управлінь департаменту обладміністрації, яка спричинила завдання державі збитків в розмірі понад 7 млн ​​гривень.

Про це сказано в повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції Харківської області, передають Українські Новини.

"Протягом 2014 року 66-річний начальник одного з управлінь Департаменту облдержадміністрації, під час реалізації державної програми по реконструкції очисних споруд, допустив службову недбалість. Чиновник недобросовісно поставився до покладених на нього обов'язків і погодив відповідну проектно-кошторисну документацію і прийняв виконані роботи з порушенням закону", - йдеться в ньому.

Вказується, що протиправні дії посадової особи призвели до тяжких наслідків у вигляді матеріальної шкоди державному та обласному фондам навколишнього середовища на загальну суму понад 7 млн ​​гривень.

Держслужбовцю оголошено підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу (службова недбалість).

При цьому прокуратура Харківської області повідомляє, що про підозру оголошено колишньому заступнику голови Харківської обладміністрації (в 2015-2019 роках), який скоїв службовий злочин, перебуваючи на посаді директора одного з управлінь департаменту адміністрації.

Протягом 2014-2015 років Харківська обладміністрація уклала договори з юридичною особою на реконструкцію очисних споруд Малоданилівської селищної ради (Дергачівський район Харківської області) на загальну суму понад 20 млн гривень.

Затримання. Фото: поліція Харківської області

"Під час виконання зазначених робіт підприємство-підрядник з метою заволодіння державними коштами здійснило монтаж обладнання, яке не відповідало технічним стандартам, і завищило вартість матеріалів у кілька сотень разів", - повідомляє прокуратура.

Загальна сума збитку, за її даними, становила понад 18 млн гривень.

Обвинувальний акт щодо посадових осіб підприємства-підрядника за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу (привласнення державних коштів у складі організованої злочинної групи) надіслано до суду.

"Прокуратурою області встановлено, що до настання зазначених наслідків призвели злочинні дії директора Департаменту, який недбало поставився до покладених на нього обов'язків і погодив відповідну проектно-кошторисну документацію і прийняв виконані роботи", - йдеться в повідомленні.

Встановлюються інші посадові особи, причетні до розкрадань бюджетних коштів.

Раніше прес-служба Харківської обладміністрації повідомила, що голова обладміністрації Юлія Світлична в червні звільнила заступника голови ОДА Євгена Шахненка з посади за власним бажанням. Посаду заступника голови обладміністрації Шахненко обіймав з лютого 2015 року, а до цього працював начальником управління (а згодом - директором департаменту) капітального будівництва Харківської ОДА.

Як повідомляли Українські Новини, екс-директору держпідприємства "Завод порошкової металургії" повідомили про підозру у нанесенні збитку бюджету.

Тим часом новий харківський губернатор Кучер не отримував доходів у 2018, але купив дві квартири і два Lexus, а Світлична очолила рейтинг відповідальності губернаторів.