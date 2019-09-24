Экс-директору госпредприятия "Завод порошковой металлургии" сообщили о подозрении в нанесении ущерба бюджету

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении бывшему директору государственного предприятия "Завод порошковой металлургии" (г. Бровары Киевской области) в нанесении ущерба бюджету в размере 700 тыс. гривен.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини.

Оперативники спецслужбы установили, что подозреваемый, занимавший должность директора предприятия, неоднократно закупал для завода непригодное для эксплуатации оборудования по завышенным ценам.

По заключению экспертизы, своими действиями подозреваемый нанес ущерб на 700 тыс. гривен уникальном предприятию, которое, в частности, предоставляет услуги военно-промышленному комплексу Украины.

Бывшему директору предприятия сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.

Как сообщали Українськi Новини, 10 сентября военная прокуратура Сумского гарнизона сообщила директору государственного предприятия "Государственный научно-исследовательский институт химических продуктов", входящего в состав государственного концерна "Укроборонпром", о подозрении в растрате 9 млн гривен.



26 февраля Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по факту возможного хищения имущества должностными лицами государственного концерна "Укроборонопром".



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