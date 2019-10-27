Ціна на електроенергію для непобутових споживачів знизиться, - Герус

Голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус заявив, що ціна електроенергії на "ринку на добу наперед" продовжує триматися нижче 1,4 гривні.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Таким чином вже скоро фінальні рахунки непобутових споживачів будуть нижчими. Особливо важливо це у частині водоканалів. Адже через здорожчання е/е у водоканалів накопичувалися борги, а у Лисичанську декілька днів водоканал навіть був відключений від електроенергії, мешканця міста залишалися без води", - написав він.

Герус також зазначив, що знижені рахунки для лікарень, університетів, шкіл, садочків, військових частин означає економію бюджетних коштів. З його слів, така ціна електроенергії дає підстави для стабільності тарифів на воду, цін на метро, тролейбус та всі інші товари. Економіка стає більш конкурентною.

"Незадоволеним, очевидно, залишається "немонополіст", який недозаробляє мільярди гривень монопольних надприбутків. Цікаво, що далі, якийсь креатив чи все по сценарію 2015 року: страйки проти зниження ціни е/е, Крєпость-2 і т.д.?" - задається питанням Герус.

Нагадаємо, раніше Герус заявив, що ціна на електроенергію впала на 7% порівняно з першим півріччям. Також Герус заявив, що російської електроенергії в Україні лише 1%.