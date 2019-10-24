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24 октября 2019, четверг, 18:32 52
Экономика 2019-10-24T18:38:20+03:00
Українські Новини
Цена на э/э упала на 7% по сравнению с первым полугодием, - Герус

Цена на э/э упала на 7% по сравнению с первым полугодием, - Герус

Электроэнергия, импорт электроэнергии, НКРЭКУ, Андрей Герус, Цена на электроэнергию

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявляет, что цена на электроэнергию упала на 7% по сравнению с первым полугодием.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Сегодня по сравнению с 1 полугодием 2019р. Мы имеем цену электроэнергии на 7% ниже, это удешевление на 10,5 коп/кВт-час. В годовом измерении это более 10 млрд грн, которые недозаработает "немонополист". Сегодняшний тариф угольных электростанций вернулся на уровень осени 2016 года", - написал Герус.

По его словам, сегодня на "рынке на сутки вперед" цена электроэнергии на завтрашние сутки упала еще на 8% и составила 1,397 грн за кВт-час. В то же время импорт электроэнергии остается убыточным.

Как сообщали Українські Новини, Андрей Герус ранее заявил о попытке бывшего Президента Петра Порошенко уволить его из Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) для открытия импорта электрической энергии из России в 2014 году.

Также Герус заяивил, что российской электроэнергии в Украине только 1%.

Больше новостей о: Электроэнергия импорт электроэнергии НКРЭКУ Андрей Герус Цена на электроэнергию

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