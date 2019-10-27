Американці на Хелловін витратять 2,7 млн доларів на цукерки і 3,2 млн - на костюми

Американці на святкування Хелловіна в середньому планують витратити $86,27, що трохи нижче торішніх рекордних $86,79.

Загалом, за даними Національної федерації ритейлерів США, витрати американців на свято становитимуть до 8,8 млрд доларів США порівняно з 9 млрд доларів в минулому році. Очікується, що цього року загальна сума стане третьою за величиною у 15-річній історії опитування після рекордних 9,1 млрд доларів, встановлених в 2017 році. Загалом 172 млн осіб планують святкувати Хелловін, що становить 68% опитаних, порівняно з 175 млн у минулому році.

Головним джерелом натхнення для Хелловіна залишаються пошуки в інтернеті, який вибирають 35% опитаних споживачів, за ними слідують покупки в магазинах, - 28% та ідеї від друзів і сім'ї - 20%. Починаючи з 2015 року, натхнення з соціальних мереж зросло на декількох платформах. Pinterest був згаданий 18%, порівняно з 13% у 2015 році; 14% назвали YouTube (зростання з 8%) і Instagram (зростання з 7%).

Згідно з опитуванням, споживачі планують витратити 3,2 мільярда доларів на костюми, 2,6 мільярда доларів на цукерки, 2,7 мільярда доларів на прикраси і 390 мільйонів доларів на вітальні листівки.

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