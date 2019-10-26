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26 жовтня 2019, субота, 18:48 20
Президент 2019-10-26T20:45:02+03:00
Українські Новини
Зеленський сказав, що йому "пофіг" з ким буде перемир'я

Зеленський сказав, що йому "пофіг" з ким буде перемир'я

Володимир Зеленський, Добровольці

Президент України Володимир Зеленський заявив, що йому все одно, з ким підписувати перемир'я, лише б повернути Україні окуповані території без людських жертв. Про це глава держави заявив під час візиту на територію розведення військ в Золоте, повідомляє спільнота "Ні капітуляції".

Один з присутніх добровольців сказав президенту, що ті, хто йдуть до перемир'я шляхом розведення військ, або іншими способами, тільки задовольняють потреби ворога і в результаті програють ще більше.

"Ми бачимо, як веде себе Росія: Абхазія, Карабах. Давайте будемо реалістами. Перемир'я з ними – це не перемир'я з "ЛДНР", – зазначив доброволець.

"Та мені пофіг, з ким воно буде. Нам з вами пофіг. Нам треба території повернути і припинити вбивства", – відреагував Зеленський.

Розмова на відео з 4:45.

 

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський приїхав на Донбас, нахамив добровольцям і заявив, що "він не лох".

Також повідомлялося, що Зеленський влаштував скандал в Золотом.

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