Останні теплі дні: завтра в Україні місцями потеплішає до +21, але туман не відступить

27 жовтня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 3-8 м\/с. Температура повітря вночі +7...+9 градусів, вдень +15...+17 градусів. Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр. На заході України мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці туман, вітер південно-західний, 3-8 м\/с. Температура повітря вночі +4...+9 градусів, вдень +15...+21 градус. У Карпатах без опадів, температура вночі +4...+9 градусів, вдень +11...+16 градусів. У Моршині без опадів, температура вночі +7...+9 градусів, вдень +19...+21 градус. У Трускавці без опадів, температура вночі +8...+10 градусів, вдень +19...+21 градус. У Сваляві без опадів, температура вночі +6...+8 градусів, удень +17...+19 градусів. На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер південно-західний, 3-8 м\/с. Температура повітря вночі +4...+10 градусів, вдень +13...+19 градусів. У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці туман, вітер південно-західний, 3-8 м\/с. Температура повітря вночі +4...+9 градусів, вдень +13...+18 градусів. На сході України мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці туман, вітер південно-західний, 3-8 м\/с. Температура повітря вночі +3...+9 градусів, вдень +13...+18 градусів. На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці туман, вітер південно-західний, 3-8 м\/с. Температура повітря вночі +4...+10 градусів, вдень +13...+18 градусів. У Криму мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці туман, вітер південно-західний, 3-8 м\/с. Температура повітря вночі +4...+9 градусів, вдень +13...+19 градусів. У Ялті без опадів. Температура вночі +7...+9 градусів, вдень +16...+18 градусів. Як повідомляли Українські Новини, Гідрометеорологічний центр прогнозує поліпшення синоптичної ситуації в Україні 28-29 жовтня. Тм часом в деяких містах України, станом на 26 жовтня, виявлені незначні перевищення рівня забруднення атмосферного повітря.