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26 жовтня 2019, субота, 13:55 5
Суспільство 2019-10-26T13:57:38+03:00
Українські Новини
Останні теплі дні: завтра в Україні місцями потеплішає до +21, але туман не відступить

Останні теплі дні: завтра в Україні місцями потеплішає до +21, але туман не відступить

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Осінь. Фото: zаk.depо.іа
Осінь. Фото: zаk.depо.іа

27 жовтня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +7...+9 градусів, вдень +15...+17 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці туман, вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +4...+9 градусів, вдень +15...+21 градус.

У Карпатах без опадів, температура вночі +4...+9 градусів, вдень +11...+16 градусів.

У Моршині без опадів, температура вночі +7...+9 градусів, вдень +19...+21 градус.

У Трускавці без опадів, температура вночі +8...+10 градусів, вдень +19...+21 градус.

У Сваляві без опадів, температура вночі +6...+8 градусів, удень +17...+19 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +4...+10 градусів, вдень +13...+19 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці туман, вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +4...+9 градусів, вдень +13...+18 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці туман, вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +3...+9 градусів, вдень +13...+18 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці туман, вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +4...+10 градусів, вдень +13...+18 градусів.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці туман, вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +4...+9 градусів, вдень +13...+19 градусів.

У Ялті без опадів. Температура вночі +7...+9 градусів, вдень +16...+18 градусів.

Як повідомляли Українські Новини, Гідрометеорологічний центр прогнозує поліпшення синоптичної ситуації в Україні 28-29 жовтня.

Тм часом в деяких містах України, станом на 26 жовтня, виявлені незначні перевищення рівня забруднення атмосферного повітря.

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