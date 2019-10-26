Синоптики рассказали, когда густые туманы покинут Украину

Гидрометеорологический центр прогнозирует улучшение синоптической ситуации в Украине 28-29 октября. Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передают Українськi Новини.

"Утром 26 октября в Украине туман, видимость 200-500 м. По состоянию на 26 октября значительного превышения уровня загрязнения атмосферного воздуха не зафиксировано. Концентраций оксида углерода, фенола, формальдегида, диоксида азота, диоксида серы, пыли, которые могли бы быть отнесены к высоким, сеть наблюдений гидрометеорологических организаций ГосЧС Украины не отмечает", - сказано в нем.

Улучшение синоптической ситуации прогнозируется с начала следующей недели.

"По прогнозам Украинского Гидрометцентра в период с 28 по 29 октября 2019 на территории Украины ожидается улучшение синоптической ситуации", - сказано в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, в некоторых городах Украины, по состоянию на 26 октября, обнаружены незначительные превышения уровня загрязнения атмосферного воздуха.

Тем временем 26 октября уже шестой день подряд, Украину окутывает густой туман.