Синоптики розповіли, коли густі тумани покинуть Україну

Гідрометеорологічний центр прогнозує поліпшення синоптичної ситуації в Україні 28-29 жовтня. Про це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій, передають Українські Новини.

"Вранці 26 жовтня в Україні туман, видимість 200-500 м. станом на 26 жовтня значного перевищення рівня забруднення атмосферного повітря не зафіксовано. Концентрацій оксиду вуглецю, фенолу, формальдегіду, діоксиду азоту, діоксиду сірки, пилу, які могли б бути віднесені до високих, мережа спостережень гідрометеорологічних організацій Держнс України не зазначає", - сказано в ньому.

Поліпшення синоптичної ситуації прогнозується з початку наступного тижня.

"За прогнозами Українського Гідрометцентру, в період з 28 по 29 жовтня 2019 на території України очікується поліпшення синоптичної ситуації", - сказано в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, в деяких містах України, станом на 26 жовтня, виявлені незначні перевищення рівня забруднення атмосферного повітря.

Тим часом 26 жовтня вже шостий день поспіль, Україну огортає густий туман.