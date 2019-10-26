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26 жовтня 2019, субота, 13:15 13
Судова влада 2019-10-26T13:24:44+03:00
Українські Новини
Захист Гладковського вважає "надуманим" звинувачення НАБУ в неявці на допит

Захист Гладковського вважає "надуманим" звинувачення НАБУ в неявці на допит

НАБУ, Олег Гладковський, Допит
Олег Гладковський. Фото: epravda.com.ua
Олег Гладковський. Фото: epravda.com.ua

Захист колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Олега Гладковського, якого затримало НАБУ, вважає безпідставним звинувачення Національного антикорупційного бюро (НАБУ) у неявці підзахисного на допит.

Про це йдеться в заяві прес-служби Гладковського, передають Українські Новини.

"Нова надумана справа проти Гладковського про нібито неявку на допит до слідчого НАБУ в липні поточного року - чергове свідчення політично мотивованого переслідування", - сказав адвокат Руслан Волинець про звернення НАБУ до суду з проханням залучити Гладковського до відповідальності за неявку за викликом детективів", - йдеться в повідомленні.

Адвокат вважає цю вимогу безпідставною, а звинувачення надуманими.

"Детективи НАБУ були попереджені в установленому законом порядку і термінах про причини неможливості прибуття у визначений ними день і час", - пояснив він.

За його словами, липнева поїздка Гладковського за кордон була запланована у травні, а не за день до допиту, про що свідчить покупка квитків на літак.

Зазначене судове засідання відбудеться 28 жовтня у Вищому антикорупційному суді України.

Як повідомляли Українські Новини, захист оскаржив арешт Гладковського.

Тим часом САП просить підвищити заставу Гладковському до 100 млн гривень.

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