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26 жовтня 2019, субота, 12:53 10
Суспільство 2019-10-26T14:00:01+03:00
Українські Новини
Рятувальники назвали чотири міста України, де перевищено рівень забруднення повітря

Рятувальники назвали чотири міста України, де перевищено рівень забруднення повітря

ДСНС України, забруднення повітря, Забруднення атмосфери
Забруднення повітря. Фото: ДСНС
Забруднення повітря. Фото: ДСНС

В деяких містах України, станом на 26 жовтня, виявлені незначні перевищення рівня забруднення атмосферного повітря. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Так, повідомляється, що незначне перевищення допустимих концентрацій спостерігається в Днипрі, Одесі, Кривому Розі та Кам'янському.

Зазначається, що в інших містах не спостерігається значне перевищення рівнів забруднення повітря.

"Концентрації оксиду вуглецю, фенолу, формальдегіду, діоксиду азоту, діоксиду сірки, пилу, які могли б бути віднесені до високих, мережа спостережень гідрометеорологічних організацій ДСНС України не зафіксувала", - йдеться в повідомленні.

За даними ДСНС, на території України антициклон, який зумовлює густі тумани, відсутність опадів, слабкий вітер, підвищення температури повітря від поверхні землі до висоти 700-800 м і відсутність вертикального перемішування повітря. Ці фактори сприяють накопиченню в приземному шарі забруднюючих речовин, проте значного зростання рівнів забруднення повітря не спостерігається.

Рятувальники наголосили, що ситуація не відрізняється від аналогічних погодних умов в попередні роки, тому немає істотних підстав для занепокоєння про стан повітря.

Як повідомляли Українські Новини, 26 жовтня, вже шостий день поспіль, Україну огортає густий туман.

Також через скандал про забруднене повітря в Україні проведуть незалежні вимірювання.

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