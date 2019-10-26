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26 жовтня 2019, субота, 12:03 12
Зовнішня політика 2019-10-26T14:00:01+03:00
Українські Новини
Україна готова до діалогу, але не до компромісу з совістю, - Разумков на зустрічі з генсеком Ради Європи

Україна готова до діалогу, але не до компромісу з совістю, - Разумков на зустрічі з генсеком Ради Європи

Рада Європи, Дмитро Разумков, Територіальна цілісність
Дмитро Разумков
Дмитро Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков провів зустріч з генеральним секретарем Ради Європи Марією Пейчинович-Бурич, під час якої заявив, що Україна не готова йти на компроміси щодо територіальної цілісності. Про це повідомляє прес-служба парламенту.

Так, Разумков заявив, що Україна не змінила свою точку зору щодо неприйнятності повернення делегації Росії в Парламентську асамблею Ради Європи.

"Також ми не розуміємо ситуації з повноваженнями нашої делегації. Я сподіваюся, що це не стане прецедентом. Ми готові до діалогу, але не готові до компромісів з совістю, територіальною цілісністю і гідністю людей", - заявив глава парламенту.

Також Разумков підкреслив, що група "Балтік +" не прагне до деструктивної позиції в Раді Європи.

"Ми налаштовані відстоювати ті базові принципи та цінності, які були закладені при створенні цієї організації. Тому що принципи демократії і свободи, прав людини - ключові, як для Європи, так і для України", - зазначив Разумков.

Як повідомляли Українські Новини, Макрон в ПАРЄ заявив про повну підтримку поверненню Росії.

Раніше українська делегація офіційно відмовилася брати участь в осінній сесії ПАРЄ через повернення Росії.

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