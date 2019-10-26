Україна готова до діалогу, але не до компромісу з совістю, - Разумков на зустрічі з генсеком Ради Європи

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков провів зустріч з генеральним секретарем Ради Європи Марією Пейчинович-Бурич, під час якої заявив, що Україна не готова йти на компроміси щодо територіальної цілісності. Про це повідомляє прес-служба парламенту. Так, Разумков заявив, що Україна не змінила свою точку зору щодо неприйнятності повернення делегації Росії в Парламентську асамблею Ради Європи. "Також ми не розуміємо ситуації з повноваженнями нашої делегації. Я сподіваюся, що це не стане прецедентом. Ми готові до діалогу, але не готові до компромісів з совістю, територіальною цілісністю і гідністю людей", - заявив глава парламенту. Також Разумков підкреслив, що група "Балтік +" не прагне до деструктивної позиції в Раді Європи. "Ми налаштовані відстоювати ті базові принципи та цінності, які були закладені при створенні цієї організації. Тому що принципи демократії і свободи, прав людини - ключові, як для Європи, так і для України", - зазначив Разумков. Як повідомляли Українські Новини, Макрон в ПАРЄ заявив про повну підтримку поверненню Росії. Раніше українська делегація офіційно відмовилася брати участь в осінній сесії ПАРЄ через повернення Росії.