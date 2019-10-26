Запорізьку АЕС "мінував" житель Черкаської області, йому загрожує шість років в'язниці

Вчора, 25 жовтня, в поліцію надійшло повідомлення про мінування Запорізької атомної електростанції, яке після перевірки виявилося хибним. Про це повідомляє прес-служба поліції Черкаської області. Так, повідомляється, що псевдомінера вдалося виявити. Ним виявився житель одного з сіл Чорнобаївського району Черкаської області. Наголошується, що за місцем проживання чоловіка виявили телефон, з якого був зроблений дзвінок в поліцію про лжемінування. За даними поліції, сам зловмисник зізнався у скоєному. Проводяться невідкладні слідчі дії, відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 КК україни (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 2 до 6 років. Як повідомляли Українські Новини, вчора, 25 жовтня, поліція евакуювала 1,5 тис. осіб через повідомлення про мінування з\/д-вокзалу у Львові. А в Києві в жовтні поліція зловила "мінера" мосту Патона йому загрожує 6 років в'язниці.