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26 жовтня 2019, субота, 11:38 12
Силові структури 2019-10-26T14:00:02+03:00
Українські Новини
Запорізьку АЕС "мінував" житель Черкаської області, йому загрожує шість років в'язниці

Запорізьку АЕС "мінував" житель Черкаської області, йому загрожує шість років в'язниці

Повідомлення про мінування, Хибне мінування, Запорізька АЕС
ЗАЕС. Фото: прес-служба ЗАЕС
ЗАЕС. Фото: прес-служба ЗАЕС

Вчора, 25 жовтня, в поліцію надійшло повідомлення про мінування Запорізької атомної електростанції, яке після перевірки виявилося хибним. Про це повідомляє прес-служба поліції Черкаської області.

Так, повідомляється, що псевдомінера вдалося виявити. Ним виявився житель одного з сіл Чорнобаївського району Черкаської області.

Наголошується, що за місцем проживання чоловіка виявили телефон, з якого був зроблений дзвінок в поліцію про лжемінування.

За даними поліції, сам зловмисник зізнався у скоєному.

Проводяться невідкладні слідчі дії, відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 КК україни (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 2 до 6 років.

Як повідомляли Українські Новини, вчора, 25 жовтня, поліція евакуювала 1,5 тис. осіб через повідомлення про мінування з/д-вокзалу у Львові.

А в Києві в жовтні поліція зловила "мінера" мосту Патона йому загрожує 6 років в'язниці.

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