Полиция эвакуировала 1,5 тыс. человек из-за сообщений о минировании ж/д-вокзала во Львове

Полиция эвакуировала 25 октября около 1,5 тыс. человек из-за сообщений о минировании главного железнодорожного вокзала во Львове. Об этом Українським Новинам сообщил представитель Главного управления Национальной полиции во Львовской области. Сообщение о минировании поступило в полицию. На место события прибыли взрывотехники, проводилась эвакуация. Взрывчатка не обнаружена. Информация внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений территориальных отделов полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу. Также 25 октября поступал сигнал о минировании Львовской областной государственной администрации. Эвакуация не проводилась, взрывчатка не обнаружена. Как сообщали Українськi Новини, полиция эвакуировала 26 июня около 0,5 тыс. человек из-за сообщений о минировании главного железнодорожного вокзала во Львове.