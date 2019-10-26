Сьогодні вночі українці переведуть стрілки годинників назад

В ніч з 26 на 27 жовтня Україна перейде на зимовий час із переведенням годинників на годину назад.

Перехід на зимовий час регламентований постановою Кабінету Міністрів №509 "Про порядок обчислення часу на території України" від 13 травня 1996 року.

Відповідно до цієї постанови, щорічно в останню неділю жовтня о 4:00 годинникова стрілка переводиться на 1 годину назад.

Зимовий час вводиться для більш ефективного використання світлового дня та економії електроенергії.

Раніше Українські Новини писали про те, як не проспати все на світі при переведкенні годинника.

А Європарламент підтримав скасування обов'язкового переведення годинників на літній і зимовий час.

Київська міська рада просила Кабінет Міністрів оцінити доцільність переходу на літній час і скасувати його у разі недоцільності.

Крім того, медики розповіли про те, як перейти на літній час без шкоди для здоров'я, і дали основні поради. Так, хоча б за тиждень до переведення годинників варто перестати вживати алкоголь, і готувати організм, лягаючи в певний час.