підписатися на розсилку
24.8 25.2
27.45 28.05
˟
26 жовтня 2019, субота, 10:49 32
Суспільство 2019-10-26T14:00:02+03:00
Українські Новини
Сьогодні вночі українці переведуть стрілки годинників назад

Сьогодні вночі українці переведуть стрілки годинників назад

Переведення годинника, зимовий час, перехід на зимовий час
Годинник. Фото: pixabay.com
Годинник. Фото: pixabay.com

В ніч з 26 на 27 жовтня Україна перейде на зимовий час із переведенням годинників на годину назад.

Перехід на зимовий час регламентований постановою Кабінету Міністрів №509 "Про порядок обчислення часу на території України" від 13 травня 1996 року.

Відповідно до цієї постанови, щорічно в останню неділю жовтня о 4:00 годинникова стрілка переводиться на 1 годину назад.

Зимовий час вводиться для більш ефективного використання світлового дня та економії електроенергії.

Раніше Українські Новини писали про те, як не проспати все на світі при переведкенні годинника.

А Європарламент підтримав скасування обов'язкового переведення годинників на літній і зимовий час.

Київська міська рада просила Кабінет Міністрів оцінити доцільність переходу на літній час і скасувати його у разі недоцільності.

Крім того, медики розповіли про те, як перейти на літній час без шкоди для здоров'я, і дали основні поради. Так, хоча б за тиждень до переведення годинників варто перестати вживати алкоголь, і готувати організм, лягаючи в певний час.

Більше новин про: Переведення годинника зимовий час перехід на зимовий час

Архів
Новини
Останні теплі дні: завтра в Україні місцями потеплішає до +21, але туман не відступить 13:55
Синоптики розповіли, коли густі тумани покинуть Україну 13:33
Захист Гладковського вважає "надуманим" звинувачення НАБУ в неявці на допит 13:15
Рятувальники назвали чотири міста України, де перевищено рівень забруднення повітря 12:53
У Києві розпочався "Конопляний марш свободи": онлайн-трансляція 12:28
більше новин
25.10.19 16:00 Прес-конференція: "Обставини загибелі Віктора Дегтярьова позивний "Сенсей" - свідчення очевидців" 12:17
За Микитася внесли 80-мільйонну заставу, - джерело 12:15
Вадим Новинський запропонував свою "Формулу миру" для Донбасу 10:59
САП має три експертизи, що підтверджують законність "Роттердам+", - екс-голова НКРЕКП 14:51
Товариші по службі загиблого ветерана АТО Дегтярьова ("Сенсей") спростовують інформацію про його самогубство 17:28
більше новин
Товариші по службі загиблого ветерана АТО Дегтярьова ("Сенсей") спростовують інформацію про його самогубство 17:28
ГПУ нічого не знає про можливість вручення підозри Богдану 13:00
Розбещує молодь і рекламує нечисть: У Рівному заборонили пропаганду Хелловіна 18:50
МОЗ підтвердив випадок дифтерії в Києві 11:45
25.10.19 14:00 Прес-конференція платформи Global 100% RE Україна щодо ситуації в секторі відновлюваних джерел енергії 15:35
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok