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  • До українських полярників в Антарктиці "в гості" прийшов імператорський пінгвін
26 жовтня 2019, субота, 10:24 13
Життя 2019-10-26T14:15:02+03:00
Українські Новини
До українських полярників в Антарктиці "в гості" прийшов імператорський пінгвін

До українських полярників в Антарктиці "в гості" прийшов імператорський пінгвін

Антарктика, станція
Імператорський пінгвін на станції
Імператорський пінгвін на станції "Академік Вернадський". Фото: Facebook/Оксана Савенко

На антарктичній станції "Академік Вернадський" українських полярників раптово відвідав імператорський пінгвін, вирішивши "привітатися". Про це на своїй сторінці в Facebook написала українська дослідниця Оксана Савенко, опублікувавши фотографії.

Так, дослідниця поділилася своїми позитивними враженнями від раптового гостя.

Імператорський пінгвін на станції

"Іноді буває сумно, а за вікном похмуро і знову цей тривожний вітер і щось мокре і холодне сипле з неба. І от виходиш зі станції на біологічні спостереження, з мотивацією рівня про яку соромно і собі зізнатися. А тут стоїть він. Однісінький. Антарктида вміє підбадьорити своїх дослідників. Сьогодні вперше за зимівлю до нас в гості прийшов імператорський пінгвін", - написала Савенко.

Імператорський пінгвін на станції

Імператорський пінгвін на станціїІмператорський пінгвін на станції "Академік Вернадський". Фото: Facebook/Оксана Савенко

Як повідомляли Українські новини, українські полярники показали весняний бебі-бум у тюленів.

Тим часом українські полярники проводжають казкову зиму в Антарктиді.

Також на станцію "Академік Вернадський" в березні відбулися урочисті проводи 24-ї української антарктичної експедиції. До складу 24-ї УАЕ увійшло 12 учасників.

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