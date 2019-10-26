До українських полярників в Антарктиці "в гості" прийшов імператорський пінгвін

На антарктичній станції "Академік Вернадський" українських полярників раптово відвідав імператорський пінгвін, вирішивши "привітатися". Про це на своїй сторінці в Facebook написала українська дослідниця Оксана Савенко, опублікувавши фотографії.

Так, дослідниця поділилася своїми позитивними враженнями від раптового гостя.

"Іноді буває сумно, а за вікном похмуро і знову цей тривожний вітер і щось мокре і холодне сипле з неба. І от виходиш зі станції на біологічні спостереження, з мотивацією рівня про яку соромно і собі зізнатися. А тут стоїть він. Однісінький. Антарктида вміє підбадьорити своїх дослідників. Сьогодні вперше за зимівлю до нас в гості прийшов імператорський пінгвін", - написала Савенко.

Імператорський пінгвін на станції "Академік Вернадський". Фото: Facebook/Оксана Савенко

Як повідомляли Українські новини, українські полярники показали весняний бебі-бум у тюленів.

Тим часом українські полярники проводжають казкову зиму в Антарктиді.

Також на станцію "Академік Вернадський" в березні відбулися урочисті проводи 24-ї української антарктичної експедиції. До складу 24-ї УАЕ увійшло 12 учасників.